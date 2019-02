Lavoro | Furlan | Governo esca dalla retorica | senza crescita non c' è futuro

quotidiano

: RT @Cuccello: #Furlan : Il #Governi cambi rotta, siamo a un passo dalla #recessione #economica, la #produzione #industriale cala, lo #sprea… - carrualef : RT @Cuccello: #Furlan : Il #Governi cambi rotta, siamo a un passo dalla #recessione #economica, la #produzione #industriale cala, lo #sprea… - GuglielminoS : RT @Cuccello: #Furlan : Il #Governi cambi rotta, siamo a un passo dalla #recessione #economica, la #produzione #industriale cala, lo #sprea… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) 'Ilha una chance bellissima: usciredellache non c'è ed entrare davvero nel confronto per far crescere il Paese'. Così il segretario generale della Cisl, Anna Maria ...