Landini:governo ci ascolti,apra dialogo

"A quelli deldico: se hanno un briciolo di intelligenzano questa piazza eno il confronto. Noi siamo il cambiamento". Così il segretario Cgil da piazza San Giovanni durante la manifestazione sindacale di Roma.ha chiesto la ripresa degli investimenti per creare lavoro e piani di politica industriale che passino da digitale e sostenibilità, senza dimenticare giovani, sicurezza e pensioni. "Obiettivo è unire i sindacati in Europa in nome di una società fondata sulla centralità della persona e del lavoro".(Di sabato 9 febbraio 2019)