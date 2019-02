Landini | singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani

Scontro Italia-Francia - Landini : “Situazione preoccupante. Singolare che Di Maio incontri gilet gialli e non la Cgil” : “Trovo Singolare che un rappresentante del governo vada a incontrare i gilet gialli, quelli che contestano il governo francese, mentre si rifiuta di incontrare i sindacati italiani“. Maurizio Landini, fresco di elezione a segretario generale della Cgil, all’incontro con la stampa estera non si esime dal commentare i rapporti tesi tra Italia e Francia. La critica è evidentemente per il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di ...