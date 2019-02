ilnapolista

: Lafont di solito piglia gol a grappoli e stasera ha cacciato tutta ‘a scienza - SSCNapoliNews : Lafont di solito piglia gol a grappoli e stasera ha cacciato tutta ‘a scienza - napolista : #Lafont di solito piglia gol a grappoli e stasera ha cacciato tutta ‘a scienza #FiorentinaNapoli… - Boboj29 : Fiorentina-Napoli 0 a 0 Al solito Napoli si oppone un ottima Fiorentina Ai punti sarebbe in vantaggio il Napoli ,3… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Hamsik resta, Hamsik va. La tarantella non è ancora conclusa ma il bene che vogliamo a Marek ci fa discutere da svariati giorni. Amore che vieni, amore che vai avrebbe cantato De André. E mentre discutiamo torniamo a giocate a Firenze dopo la tripletta subita da Simeone l’anno scorso, il giorno dopo i fattacci di Inter-Juve.Torna il trio delle meraviglie Minuto 0’ – Abbiamo perso Albiol, speriamo che torni presto. Si è fermato Milik e torna insieme il trio delle meraviglie. Speriamo che si comportino come sanno.Minuto 3’ – Tre minuti e ci abbandona pure Mario Rui. In questo caso, però, non so’ sicuro che sia una cosa accussì negativa.Minuto 6’ – Lore’ perché? Come hai fatto? Tu e ‘a porta! Era più difficile buttarla fuori che segnare. Ma tu vedi un poco se devo iniziare a bestemmiare già al sesto ...