La vittoria del Festival di Sanremo in bilico tra Ultimo | Il Volo e Mahmood 

L’Inter ritrova la via del gol e la prima vittoria del 2019 : Successo dei nerazzurri nel quarto anticipo della 23a giornata di Serie A. L’Inter ritrova la via del gol e la

ULTIMO - 'I TUOI PARTICOLARI'/ Video : la vittoria al festival dopo la delusione d'amore? - Finale Sanremo 2019 - : ULTIMO è in gara a Sanremo 2019 dove presenta il brano 'I TUOI PARTICOLARI', una ballad d'amore data tra le favorite per la vittoria Finale

Parma-Inter - ore 20 - 30 La diretta Spalletti a caccia della vittoria scaccia crisi : c'è Nainggolan : Il Parma, reduce dallo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo della Juventus nello scorso turno di campionato, ospita questa sera al Tardini l'Inter, in piena crisi dopo la sconfitta interna col ...

Prandelli : "Il Genoa cerchi sempre la vittoria" : 'Vogliamo fare una partita dove la squadra cerchi sistematicamente la vittoria'. L'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, alla vigilia della trasferta di Bologna non ha dubbi sulla strategia da ...

Sanremo 2019 - quarta serata : fischi in sala per la vittoria del duetto di Motta e Nada (video) : Un pubblico particolarmente sveglio e attivo, quest'anno, quello dell'Ariston, che durante il sessantanovesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo non si è sottratto ad inconsuete manifestazioni di giubilo per alcune esibizioni - le standing ovation per Loredana Bertè e la platea trasformata in discoteca da Rovazzi ne sono una valida testimonianza -, ma anche di chiaro disappunto per le scelte di voto delle giurie.Nella quarta serata, ...

Etoile de Bessèges 2019 : Christophe Laporte conquista la vittoria nella seconda tappa e prende il comando della classifica generale : seconda frazione e seconda opportunità per i velocisti all’Etoile de Bessèges 2019, corsa a tappe del UCI Europe Tour che si svolge nella Francia meridionale. Il percorso di 154 km da Saint Geniés de Malgoires a La Calmette presentava infatti soltanto due GPM, entrambi nella prima parte del tracciato. Nell’attesa volata conclusiva ad imporsi è stato il francese Christophe Laporte (Cofidis), alla nona vittoria in carriera da ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ljubno 2019 : Maren Lundby alla sesta vittoria di fila - superate Takanashi e Bogataj. Lara Malsiner quindicesima : Sei vittorie nelle ultime sei gare, sette nelle ultime otto: Maren Lundby ha preso in mano le redini della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile dalla scorsa metà di gennaio e non sembra volerle più mollare. La norvegese è padrona di Ljubno (Slovenia) con due salti da 90.5 metri, che valgono l’uno 134.8 punti e l’altro 134.1, per un totale di 268.9. Al secondo posto si classifica Sara Takanashi: la giapponese, al quinto ...

Speed skating - Mondiali 2019 : Italia quarta nella team sprint femminile con un po’ di rammarico. vittoria dell’Olanda : E’ iniziata quest’oggi l’avventura dei Mondiali su singole distanze di Speed skating ad Inzell (Germania) e le prime medaglie si stanno assegnando con grande celerità. Sull’anello di ghiaccio teutonico è andata in scena, come gara d’esordio, la team sprint femminile che vedeva le azzurre Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza al via. Una prestazione considerevole quelle del trio nostrano che ha sfiorato ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 febbraio). Luka Doncic più giovane con tre triple doppie in carriera - Antetokounmpo scrive 43 nella vittoria Bucks : E’ la notte dell’Europa in NBA: Luka Doncic, Lauri Markkanen, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic si vestono tutti con l’abito giusto per trasformare i parquet NBA in luoghi di colonizzazione del Vecchio Continente. Luka Doncic, nel successo dei Dallas Mavericks per 99-93 sugli Charlotte Hornets, realizza per la terza volta una tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 11 assist: è il più giovane di sempre a riuscirci in NBA, ...

Sanremo 2019. La classifica : le tre fasce. Pubblicati solo i risultati della giuria demoscopica - poche sorprese. Irama e Ultimo : fuga per la vittoria? : Un parziale nel parziale. I dati Pubblicati ieri a fine serata riguardanti la classifica provvisoria sono una piccola parte dei dati che poi andranno a comporre la classifica totale anche della prima serata e dunque si tratta solo di una piccola indicazione di come sono andate le cose. Mancano ancora le votazioni di oggi e domani e quelle di venerdì e sabato quando cambieranno il sistema di voto e le percentuali. Ieri sera l’organizzazione ...

Sanremo Anniversary | 1979 / 2019 : quarant’anni fa la vittoria di Mino Vergnaghi - ‘meteora’ del Festival di Sanremo ma autore di grandi successi come “Diamante” : Una salopette azzurra, un bel sorriso aperto, una voce dalle venature soul: è Mino Vergnaghi, vincitore dell’edizione-1979 del Festival di Sanremo e una delle più incredibili ‘meteore’ della kermesse sanremese. Prodotto dalla veterana Iva Zanicchi, già plurivincitrice del Festival di Sanremo, Vergnaghi approdò da esordiente sul palco del Teatro Ariston con la sua “Amare”. Titolo perfetto per il Festival dei fiori, ritornello aperto e ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PSL femminile vittoria dell’elvetica Julie Zogg - fuori agli ottavi Nadya Ochner : L’elvetica Julie Zogg vince lo slalom parallelo dei Mondiali Snowboard in corso a Park City: negli States la svizzera si mette al collo la medaglia d’oro superando nella big final l’ucraina Annamari Dancha per 0″85, mentre il bronzo va alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che nella small final supera per 0″90 la russa Maria Valova. I due successi sono arrivati sul tracciato blu, apparso il più rapido per tutta ...

