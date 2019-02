La tragedia del confine orientale

Mattarella ricorda la tragedia delle Foibe - prima volta al Qurinale : : Sono state una "tragedia italiana" le Foibe. un "capitolo buio della storia nazionale e internazionale che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente". Il presidente della Repubblica ...

tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Calciatore muore nel sonno : altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio [NOME e DETTAGLI] : Sono ore terribili per il mondo del calcio, prima il ritrovamento del corpo senza vita dell’attaccante Emiliano Sala, poi l’incendio nel centro sportivo del Flamengo dove sono morti 10 giovani calciatori. Adesso una nuova notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Un Calciatore è morto nel sonno, si tratta di Francesco Gennari, Calciatore della Stagnolmese, il decesso è avvenuto nella sua casa alla periferia di Cremona al ...

Serie A - lutto al braccio per la tragedia del Flamengo : "Mondo del calcio in lutto per la tragedia che ha colpito il settore giovanile del Flamengo . In segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, e in memoria dei giovani ragazzi che hanno ...

Sondaggio - Nando Pagnoncelli e la tragedia del Pd : dove sono precipitati : Se il Pd fosse il paziente al pronto soccorso, i medici non potrebbero far altro che spedirlo direttamente all'obitorio. Le cifre emerse dall'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera suonano il de profundis per il Partito democratico, che negli ultimi sette giorni ha toccato il

Le notizie del giorno – Le lacrime per Emiliano Sala e la tragedia del Flamengo : Le notizie del giorno – “Ora potremo piangere nostro figlio e nostro fratello”, sono le dichiarazioni ad AFP della famiglia del calciatore argentino Emiliano Sala, il corpo dell’attaccante è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica: “Volevamo ringraziarvi per tutti i vostri segni di affetto e sostegno, in quello che è il momento più doloroso della nostra vita”, hanno aggiunto i familiari. “Vedere il ...

tragedia Flamengo – Diffusi i nomi delle vittime : morti 8 giovanissimi calciatori : Sono stati Diffusi questo pomeriggio i nomi degli 8 giovanissimi calciatori morti nell’incendio di oggi al centro di allenamento del Flamengo Il mondo del calcio è a lutto: la Tragedia accaduta oggi in Brasile, al centro di allenamento del Flamengo, a Vargem Grand. Un incendio partito nell’alloggio di giocatori di calcio del settore giovanile, ha fatto perdere la vita a 8 giovanissimi, che al momento della Tragedia stavano ...

tragedia Flamengo - il comunicato del club conferma le morti : “siamo costernati” : Il Flamengo ha diffuso un comunicato in merito alla Tragedia vissuta nella giornata odierna, 10 morti tra calciatori e personale del club “I Flamengo si rammarica profondamente per la Tragedia che ha causato dieci morti nel George Helal Training Center in data Venerdì (8) ed è posto interamente a disposizione delle autorità e delle famiglie per aiutare a determinare la causa del fuoco e, in qualche modo, per ridurre al minimo il ...

Brasile - la tragedia del Flamengo : il lutto sui social - da Paquetà a Neymar : Un Paese, il Brasile, sotto choc. Un mondo, quello del calcio e non solo, a lutto. È un fiume di messaggi quello sul web dalla diffusione della notizia della tragedia che ha investito la squadra ...

tragedia al centro sportivo del Flamengo : 10 morti a seguito di un incendio : Tragedia al centro sportivo del Flamengo: 10 morti a seguito di un incendio È una notizia tragica quella che giunge dal Brasile: un incendio di vaste proporzioni ha distrutto parte del centro di allenamento della squadra brasiliana del Flamengo, uccidendo 10 persone e ferendone 3, di cui una in maniera grave. Tra le 10 vittime vi sono 6 giocatori del settore giovanile della squadra di Rio de Janeiro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. ...

Ponte Morandi - Giugiaro abbandona Genova : “Effetto del crollo”. La Fiom : “Già deciso prima - strumentalizzano tragedia” : Un gruppo imprenditoriale storico che scappa via da Genova, appena cinque anni dopo averla scelta come sede. E che, pur non trovandosi nella zona rossa, indica tra i motivi dell’abbandono le difficoltà seguite al crollo del Ponte Morandi. È il caso della Giugiaro Architettura&Structures, costola del gruppo Giugiaro specializzata in produzione di rivestimenti e vetrate per grandi edifici, treni e navi. Fondata nel 2014 da Fabrizio Giugiaro, ...

tragedia al campo d'allenamento del Flamengo : 10 morti in un incendio : È una Tragedia, ma le reali proporzioni non sono ancora chiare. A Rio de Janeiro è andato in fiamme il centro d’allenamento del Flamengo, quello che si chiama ufficialmente “George Helal” in memoria di uno dei presidenti del club, ma per tutti è il “Ninho do Urubu” (“Nido dell’avvoltoio”), nel quartiere di Vargem Grande, zona Ovest della città. La parte che ha preso fuoco è quella che veniva utilizzata come alloggio per i ragazzi delle ...

Genova - 178 giorni dopo la tragedia inizia la demolizione del ponte Morandi : Centosettantotto giorni dopo quel tragico 14 agosto, il primo pezzo dei resti di ponte Morandi oggi viene smontato . La prova generale stata eseguita questa notte, quando i tecnici hanno operato un ...

tragedia Emiliano Sala : è suo il corpo trovato nel relitto dell’aereo sul fondo della Manica : 1/20 ...