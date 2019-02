La reazione della Russia a dichiarazioni bellicose di un generale di alto rango USA

Roma - Di Francesco : "Grande reazione della squadra" : Con il 3-0 in casa del Chievo la Roma è tornata a vincere in campionato e il peggio sembra alle spalle: "Siamo partiti molto bene e sono contento della reazione della squadra - ha commentato Di ...

Douglas Costa festeggia con Neymar : la reazione della Juve! : Douglas Costa Neymar- Douglas Costa ha colto l’occasione per far visita a Neymar e per festeggiare con lui, e tutti gli invitati, il compleanno dell’attaccante brasiliano. Una decisione che non ha fatto piacere alla Juventus, la quale avrebbe preferito che il giocatore stesse a Torino, specie dopo l’incidente e anche a causa del lieve infortunio […] More

Inter : zero gol - zero reazione e un solo punto. Tutti i numeri della crisi : La colonna sonora di San Siro sono stati i fischi: continui, e un po' per Tutti. Spalletti immobile al triplice fischio, inteso come quello dell'arbitro, è invece l'immagine dei nerazzurri per cui la ...

Thailandia - raccattapalle schiaccia insetto senza pietà. La reazione della Lisicki : disgusto - poi le risate : La tennista, inizialmente sembra spaventata e inorridita, poi non riesce a trattenere le risate! Per la cronaca, il match è stato vinto dalla Muguruza con il punteggio di 6-3 6-4.

Naomi Osaka rivela la strana reazione della famiglia alla vittoria degli AO : Mi piace molto parlare con mia sorella ' La vittoria degli Australian Open è stata sufficiente per renderla la migliore giocatrice al mondo questa settimana, il che potrebbe dare a sua madre una ...

Romina Power ricicla il bracciale di Mara Venier : la reazione della conduttrice di Domenica In : Ospiti dell'ultima puntata di C'è posta per te Romina Power e Al Bano Carrisi , in qualità di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata al cospetto di Maria De Filippi dai tre figli ...

Quelli che il calcio - Luca e Paolo con la divisa della finanza : immediata la reazione sui social : Negli ultimi giorni la parola 'epurazione' con tutti i rischi legati al termine da brividi è stata spesso associata a Luca e Paolo e al presunto futuro in forse a Quelli che il calcio. Nell'ultima ...

Milan : Higuain - il video della reazione tornato in Italia. 'State cercando casini con me? Non li troverete mai' : Un rientro tra stanchezza e deusione quello che ha accompagnato il Milan di ritorno da Gedda dopo la finale di Supercoppa persa contro la Juventus. Occhi puntati sul caso Higuain, scoppiato nell'...

Uomini e Donne Over : Sossio Regala L’Anello a Ursula. La reazione della Dama! : Emozioni e sentimento nella puntata di oggi di Uomini e Donne Over. Sossio Aruta ha donato a Ursula un anello di fidanzamento, invitando la dama a lasciare il programma con lui… Puntata ricca di emozioni e di sentimento quella di Uomini e Donne Over in onda oggi. Il popolare cavaliere Sossio Aruta, meglio conosciuto come: Il Re Leone, sembra avere finalmente messo la testa a posto, chiedendo alla sua dama: Ursula Bennardo, di lasciare il ...

Britney Spears : un fan si fa un enorme tatuaggio dedicato a Domination tre giorni prima della cancellazione - foto e reazione - : ... diamo il nostro appoggio a Britney! Abbiamo avuto una triste notizia sullo stato di salute di suo padre ed è per questo motivo che ha dovuto cancellare il suo intero programma di spettacoli per fare ...

Golden Globes - Lady Gaga presa in giro dalla presentatrice : la reazione della cantante in diretta : A presentare i Golden Globe 2019 sono stati Andy Samberg e Sandra Oh, l'indimenticata Cristina Yang di Grey's Anatomy che, tra una premiazione e l'altra è riuscita anche a prendere in giro Lady Gaga ...

Papa Francesco - via libera a asportazione dell’utero se ‘non idoneo a procreazione’. Poi condanna gli ‘ipocriti della fede’ : Via libera da Papa Francesco all‘asportazione dell’utero se “non idoneo alla procreazione”. La svolta è arriva ieri quando il pontefice ha risposto a un dubbio sollevato dalla Congregazione della dottrina della Fede. La pratica, condannata dal Vaticano se finalizzata alla sterilizzazione, è ora concessa alle donne di fatto già sterili. Il caso era stato affrontato anche nel 1993 ma all’epoca il dicastero vaticano ...