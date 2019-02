La Germania | Visegrád e l' isolamento dell' Italia

huffingtonpost

(Di sabato 9 febbraio 2019) La visitaa Cancelliera Merkel a Bratislava in cui ha incontrato i quattro Paesi di Visegrád è passata pressoché inosservata. Mentre il governono era impegnato in una improbabile strategia ostile nei confrontia Francia, lacontinuava a tessere una straordinaria e articolata rete di relazioni politiche e diplomatiche. Dopo il Trattato di Aquisgrana, a cui l'non ha saputo contrapporre un progetto alternativo, Berlino ha sottoscritto una dichiarazione congiunta con Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca in occasione dei 30 annia caduta del Muro di Berlino.Nella dichiarazione si elogiano i movimenti antitotalitari che contribuirono alla finea cortina di ferro e del regime anti-democratico, i valori comuni e il rispetto dei diritti umani che rappresentarono un fondamentale impulso per la svolta politica nell'Europa ...