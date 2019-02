La favola di Ultimo da San Basilio a Sanremo | la rivelazione con 2 album in top10 verso

Il piccolo Andrea sul palco con Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma - il bambino ospite de La favola : Anche Ultimo ha il suo "Giuseppe": si chiama Andrea. Come Ermal Meta cercò sui social il bambino prodigio che aveva suonato e cantato in un video il brano Non mi avete fatto niente, così Ultimo ha attivato una ricerca simile fino a giungere ad Andrea. Se Giuseppe ha preso parte al concerto di Ermal Meta sold out al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lo scorso aprile, nell'ambito della tournée a supporto del disco Non abbiamo armi, Andrea è ...

Biglietti in prevendita per La favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019 : prezzi dei settori e dei pacchetti VIP : La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019: il cantautorap si prepara al suo primo concerto della carriera in uno Stadio, quello della sua città Natale. L'evento La Favola è in programma per il 4 luglio 2019, una data molto cara ad Ultimo che il 4 luglio dello scorso anno tenne il suo primo live dinanzi a poche migliaia di fan. Da quel giorno, il sostegno ad Ultimo è cresciuto a dismisura, complice la vittoria al Festival di ...

Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma - in concerto nel 2019 : biglietti in prevendita per 'La favola' : La tournée di concerti si compone di 18 eventi nei palazzetti dello sport da maggio che si avviano velocemente verso il tutto esaurito. Alle date in questione mancano ancora 6 mesi e i fan del ...