Karate | Europei Giovanili 2019 | Carmine Luciano e Asia Agus conquistano il titolo! Bronzo

Karate - Europei Giovanili 2019 : l’Italia punta a confermarsi al vertice - tante opportunità di medaglia per la spedizione azzurra : La nuova stagione internazionale del Karate è appena cominciata, ma è già arrivato il momento del primo grande appuntamento. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio andranno in scena ad Aalborg, in Danimarca, gli Europei Cadetti, Junior e Under21 2019. La rassegna continentale riservata alle categorie Giovanili è stata più volte terreno di conquista per la Nazionale italiana in passato. Lo scorso anno, a Sochi (Russia), gli azzurri dominarono il ...