Juventus | Dybala | il non-leader che rischia la panchina punitiva

Juventus - Dybala verso la panchina : il possibile undici anti-Sassuolo : Questo pomeriggio, intorno alle 17:30, la Juventus ha lasciato il centro sportivo per partire in treno alla volta di Reggio Emilia. Prima di lasciare Torino i bianconeri hanno svolto la seduta di rifinitura alla vigilia del match contro il Sassuolo. Nel corso dell’allenamento Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà domani alle 18 contro l'undici allenato da De Zerbi. Il tecnico livornese non ha sciolto ancora le riserve ...

Calciomercato Juventus : secondo Pistocchi Dybala sarà venduto - avrebbe rotto con Allegri : Continuano ininterrottamente le voci su una possibile partenza di Paulo Dybala dalla Juventus. L'attaccante argentino quest'anno sta notevolmente soffrendo la presenza di Cristiano Ronaldo che lo sta costringendo a giocare molto lontano dalla porta, e questa situazione sta incidendo notevolmente sul rendimento del giocatore, mentre il campione portoghese è attualmente il capocannoniere della squadra. Dybala avrebbe più volte manifestato un certo ...

Juventus - Allegri : “Dybala ha chiesto scusa. Sulla formazione…” : Juventus Allegri – Alla vigilia della sfida esterna contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico toscano ha inizialmente voluto parlare di Dybala, uscito dal campo nell’ultima partita dopo la sostituzione: “Ha chiesto scusa, com’era giusto che facesse da ragazzo intelligente qual è. La società gli ha dato responsabilità […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Mercato Juventus - Paratici studia il post-Dybala : da James a Zaniolo : Mercato Juventus – Futuro ‘alla Del Piero’ o lontano dalla Juventus: è questo il maxi-bivio verso cui si sta avviando ad ampie falcate Paulo Dybala, al centro delle discussioni in queste settimane per la meno prolificità in termini di gol e, soprattutto, il caso della panchina abbandonata in anticipo durante la gara col Parma. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha […] More

Sassuolo-Juventus - la conferenza di Allegri : “il caso Dybala è chiuso - ma non so se gioca domani” : L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo, soffermandosi sul caso Dybala “Dybala ha chiesto scusa, da ragazzo intelligente qual è, la società gli ha dato una responsabilità importante con la maglia numero 10 e quando manca Chiellini è il capitano della squadra. Ha avuto un atteggiamento non idoneo, non consono alle sue responsabilità, ma ha capito e il caso è chiuso“. LaPresse/Mauro ...

Sassuolo-Juventus probabili formazioni - Dybala titolare : pronto al riscatto : SASSUOLO JUVENTUS probabili formazioni – Sassuolo Juventus si giocherà domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium. E’ considerata una delle partite più interessanti della 23ima giornata di campionato. La squadra di Allegri deve reagire dopo il pareggio beffa contro il Parma e l’eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra bianconera cercherà di ritrovare la vittoria in campionato già […] More

Juventus - Nedved su Dybala : 'Da noi ci sono tutti i supereroi e ce li teniamo stretti' : Ieri, presso il JMuseum, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Gulp! Goal! Ciak!", che celebra il calcio in fumetti, tra gli altri era presente Pavel Nedved. Il vicepresidente, passando in rassegna le caricature dei grandi campioni del passato, si è divertito a guardare la sua che lo ritrae nelle vesti di Iron Man. Da sempre la Juve ha grande predilezione per i supereroi, basti ricordare come Agnelli definii Paul Pogba il “supereroe ...

Juventus - se parte Dybala ecco Isco e blitz per Pogba : TORINO - Da quella stessa stessa strada verso Madrid che Paulo Dybala potrebbe imboccare al termine della stagione, come leggete a pagina 2, potrebbe arrivare a Torino il suo sostituto. Anzi, è molto ...

Calciomercato Juventus : per Don Balon Paratici avrebbe proposto Dybala al Real Madrid : Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala, attaccante classe 1993 di proprietà della Juventus. L'ex giocatore del Palermo sta sicuramente giocando al di sotto delle sue potenzialità e sta risentendo notevolmente della presenza di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, è diventato il principale finalizzatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri e ha monopolizzato tutti i calci piazzati. Dybala, ...

Juventus - Dybala al bivio : tra Del Piero e Madrid : TORINO - Paulo Dybala è giunto a un maxi bivio, dopo una delle settimane più impegnative - professionalmente parlando - della sua avventura in bianconero, iniziata nel 2015,. Un bivio da imboccare ...

Juventus - Nedved allontana la Champions e tende la mano a Dybala : La Champions League si avvicina e Pavel Nedved decide di fare pretattica. "Non pensiamo assolutamente alla gara contro l'Atletico Madrid, siamo concentrati sul campionato e adesso lavoriamo per quello"...