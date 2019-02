Juventus | Allegri | “Dybala ha chiesto scusa Sulla formazione…”

Juventus - Allegri Dybala ha chiesto scusa - il caso è chiuso : TORINO - 'Dybala ha chiesto scusa, da ragazzo intelligente qual è, la società gli ha dato una responsabilità importante con la maglia numero 10 e quando manca Chiellini è il capitano della squadra. Ha ...

Sassuolo-Juventus - la conferenza di Allegri : “il caso Dybala è chiuso - ma non so se gioca domani” : L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo, soffermandosi sul caso Dybala “Dybala ha chiesto scusa, da ragazzo intelligente qual è, la società gli ha dato una responsabilità importante con la maglia numero 10 e quando manca Chiellini è il capitano della squadra. Ha avuto un atteggiamento non idoneo, non consono alle sue responsabilità, ma ha capito e il caso è chiuso“. LaPresse/Mauro ...

Sassuolo Juventus - la conferenza di Massimiliano Allegri in diretta LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Domani è possibile vedere in campo Khedira? Anche lì dipende se gioca Bernardeschi o Dybala: se gioca Bernardeschi gioca lui, altrimenti gioca ...

Sassuolo-Juventus Allegri conferenza : le parole del tecnico LIVE : Allegri conferenza – La Juventus, oggi, si allenerà in vista della gara contro il Sassuolo. La seduta sarà preceduta dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri che parlerà alle 12. A poche settimane dalla Champions League. Con un periodo negativo da attraversare. La pressione sulla Juventus aumenta, soprattutto contro un Sassuolo davvero in forma. La squadra di De Zerbi cercherà di […] More

Sassuolo-Juventus probabili formazioni : doppia novità per Allegri : SASSUOLO JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Sassuolo e Juventus valida per la 23^ giornata di Serie A. Allegri sembrerebbe esser pronto a confermare il solito 4-3-3 con Szczensy nuovamente titolare al posto di Perin. In difesa spazio a Cancelo e Alex Sandro sugli esterni, mentre Caceres e Rugani […] More

Sassuolo-Juventus : Allegri con la formazione migliore - De Zerbi senza mezzo centrocampo : Tutto esaurito al Mapei Stadium per Sassuolo-Juventus, a dare l’annuncio sul proprio sito ufficiale è la società neroverde. Biglietti esauriti per vedere gli uomini di De Zerbi provare a fermare i bianconeri di Allegri che questa volta non possono sbagliare. Il passo falso in Coppa Italia e lo stop contro il Parma hanno fatto piovere severe critiche e per fermarle sono necessari i tre punti. Sarebbe importante per ridare serenità all’ambiente in ...

Juventus - Allegri cerca l'intuizione giusta per far esplodere l'attaccante Dybala : Da martedì pomeriggio, la Juventus ha iniziato a mettere nel mirino il match contro il Sassuolo. Per i bianconeri i giorni per preparare il match contro i neroverdi sono molti e per questo motivo Massimiliano Allegri ha voluto impartire un paio di direttive su suoi ragazzi. Infatti, il tecnico livornese vuole che la sua squadra ritrovi la compattezza in difesa. Ma l'allenatore della Juve potrebbe voler cercare anche la giusta chiave per far ...

Juventus - la lezione di Allegri e il tagliando Champions : TORINO - La Juventus è ripartita in cerchio, compatta, con Massimiliano Allegri che spiega e i giocatori attorno che ascoltano. Succede sempre, ma al primo allenamento dopo i sei gol incassati nelle ...

Polveriera Juventus - i problemi non sono solo in difesa : così Allegri ha appiattito Cristiano Ronaldo - il campionissimo “normalizzato” : Cristiano Ronaldo non è più Cristiano Ronaldo: i problemi della Juventus non sono soltanto in difesa, dove con il ritorno di Bonucci e Chiellini si ricomporrà la retroguardia meno battuta d’Italia e una delle più solide d’Europa. Lì davanti c’è un problema forse più grande, perchè quel CR7 arrivato per conquistare la Champions, con la maglia della Juve non ha fatto vedere un briciolo di quello che faceva a Madrid. ...

Juventus - ESCLUSIVO Zoff : "Nessun dramma per il pareggio col Parma - Allegri ha in mano la situazione" : Ecco quanto detto dal Campione del Mondo 1982: Analisi bianconera dopo Juventus-Parma di Dino Zoff "Io non farei nessun dramma, è solo un momento di flessione dopo una serie infinita di vittorie. Non ...

Polveriera Juventus - lo spogliatoio è a pezzi : le follie di Allegri e gli errori della dirigenza - la stagione rischia di diventare un flop : Polveriera Juventus. E’ andata in scena la partita dei bianconeri valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Allegri non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro il Parma, una partita incredibile che ha accentuato i limiti del club bianconero, la Juventus non è imbattibile anzi ha dimostra pesanti lacune incredibilmente anche dal punto di vista della rosa, sono lontani i tempi quando dopo ...

Juventus in crisi - Pistocchi lancia bordate : “è Allegri il problema” : La Juventus è in piena crisi. La 22^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, per i bianconeri non è sicuramente un buon momento. La squadra di Allegri si è fermata di nuovo dopo la debacle contro l’Atalanta, in casa contro il Parma è arrivato solo un pareggio che ha fatto emergere tutti i limiti di una squadra che sembrava imbattibile. In particolar modo a fare discutere sono state le dichiarazioni ...

Juventus - Allegri richiama i suoi 'Superficialità pagata con due punti importanti' : TORINO - Complimenti al Parma, una revisione profonda per la Juventus. Il bilancio di Max Allegri a poche ore dal pareggio casalingo con gli emiliani, secondo casalingo dopo quello con il Genoa, è ...