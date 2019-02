Juve | altro caso Douglas Costa | c' è un like per il Manchester United

Caos Juventus - scoppia un altro caso : bianconeri furiosi - lo spogliatoio rischia di spaccarsi : E’ sicuramente il peggior periodo della stagione per la Juventus, il club bianconero deve fare i conti con qualche problema di troppo. A partire dai risultati, alla dirigenza non è andata giù la brutta figura in Coppa Italia contro l’Atalanta e successivamente la rimonta in campionato del Parma, soprattutto dopo il risultato di 3-1 che risultava tranquillizzante. Il tecnico Massimiliano Allegri deve fare i conti con qualche ...

Calciomercato di gennaio/ Pierpaolo Perotto : 'Piatek - Juventus e molto altro' - Esclusiva - : Sono vicende di Calciomercato di gennaio, Calciomercato appena chiuso. Abbiamo fatto il punto su tutto questo con l'operatore di mercato Pierpaolo Perotto.

Juve - altro "scippo" al Real : offerta da 45 milioni per Marcelo : Il grande obiettivo della Juventus per la prossima estate è Marcelo . I bianconeri corteggiano l'esterno del Real Madrid già dallo scorso giugno e ora hanno deciso di sferrare l'assalto decisivo. ...

Juventus - in Italia sei Ok ma per vincere in Europa serve altro : La Juventus demolisce tutti. Almeno in Italia. I bianconeri continuano a vincere pur senza esprimere un gioco fluido.Continua la corsa della Juventus verso un nuovo titolo di Campioni d’Italia. I bianconeri, all’Olimpico, pur soffrendo hanno portato a casa tre punti pieni. Il massimo risultato con il minimo (molto minimo sforzo). Il primo tempo della squadra di Allegri è stato a dir poco disarmante per i tanti errori fatti e la ...

Non solo Juve-Inter - un altro club italiano su Darmian : Aumenta ancora di più la concorrenza per Mattia Darmian. Anche la Fiorentina infatti, sta sondando il terreno per il terzino del Manchester United. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Un altro regalino per Allegri. La Juventus è imbattibile : chi arriva dal Man United : Archiviato il successo in Supercoppa, il primo della stagione bianconera, la Juve si rituffa nel campionato dove spera di chiudere i giochi il prima possibile: l' idea di Allegri è di mettere in cascina il maggior numero di punti così da arrivare a marzo, quando la Champions entrerà nel vivo, con un

Juventus - CR7 si prende un altro trofeo. Dybala assente : prestazione opaca : sempre la solita Juventus: 1-0 firmato da Cristiano Ronaldo, che decide a modo suo la Supercoppa e conquista il suo primo trofeo con la maglia bianconera. Se il portoghese brilla, Dybala non convince: ...

Juventus - ci risiamo : clamoroso rigore non fischiato al Milan - altro regalo dell’arbitro [FOTO] : rigore JUVE-Milan – Si è conclusa la finale valida per la Supercoppa, si sono affrontate Juventus e Milan, successo per la squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo nel finale. Partita non entusiasmante per i bianconeri che hanno vinto contro una squadra nettamente inferiore, divario tecnico che però non si è visto in campo. In più altro clamoroso aiuto arbitrale, rigore incredibile non ...

Juve - sfuma Balerdi : accordo con un altro top club europeo : Seguito dalla Juventus , Leonardo Balerdi può finire in Bundesliga . Come scrive il Corriere dello Sport , il 19enne difensore del Boca ha un principio di accordo con il Borussia Dortmund: contratto da 5 anni e ruolo da protagonista. I bianconeri sono sempre più lontani.

Jordi Alba Juventus - i bianconeri sognano un altro colpo a parametro zero : Jordi Alba Juventus – Caccia ai parametri zero infinita in casa Juventus. Chi pensava che la ricerca dei colpacci a costo praticamente inesistente si esaurisse con il “solo” Aaron Ramsey, si dovrà presto ricredere. E questo perché la dirigenza bianconera starebbe preparando un altro botto di primissimo ordine. Dalla Spagna infatti segnalano come il club […] L'articolo Jordi Alba Juventus, i bianconeri sognano un altro ...

Altro che Juve-Napoli - la Premier ci emoziona perché non é scontata : Per esempio il modo in cui Lovren, difensore centrale dei Reds e della Croazia vice campione del mondo, si è fatto uccellare da Aguero sul primo gol della partita è da ragazzi: ha permesso all'...

Juve - retroscena Ramsey-Ronaldo : c'è un altro colpo argentino per giugno : ' Ramsey ha scelto la Juve per Ronaldo'. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport in prima pagina: 'colpo piazzato, sorpasso sul PSG: decisivo CR7. E per giugno c'è il colpo argentino, Romero del Genoa'.

Juve - altro record : ha chiuso il 2018 imbattuta in serie A lontano da Torino : Mercoledì a Bergamo è arrivato un altro record per la Juventus, che ha chiuso il 2018 imbattuta in trasferta in serie A. In 18 partite, ha ottenuto 15 successi e 3 pareggi, 1-1 a Crotone, 0-0 a Roma ...