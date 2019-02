Italia-Irlanda | Sei Nazioni 2019 | quando si gioca la terza giornata? Data | programma

oasport

: dati della produzione industriale riferiti al periodo dicembre 2018/dicembre 2017: Irlanda -17,8%,Spagna -6,2%,Germ… - AlfioSerafico : dati della produzione industriale riferiti al periodo dicembre 2018/dicembre 2017: Irlanda -17,8%,Spagna -6,2%,Germ… - lorenzo7514 : @GuidoCrosetto Perché, invece che far loro la guerra, non prendete ispirazione da: Lussemburgo, Delaware, Irlanda,… - hopfrogsalerno : Dopo un primo tempo spettacolare sta per iniziare il secondo di Scozia-Irlanda di Rugby su DMax (canale 52) che non… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Dopo le prime due giornate il Seisi concede una settimana di riposo: si riprende tra sabato 23 e domenica 24 febbraio con la. Ad aprire le danze al sabato saranno Francia-Scozia, alle ore 15.15, e Galles-Inghilterra, alle ore 17.45. Gli azzurri scenderanno in campo domenica a Roma alle ore 16.00 contro l’La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Seisaranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito ilcompleto delladel SeiSeiFrancia-Scozia 23 febbraio ore 15.15 Galles-Inghilterra 23 febbraio ore 17.4524 febbraio ore 16.00diretta tv su DMAX diretta streaming su DPLAY diretta live testuale su OA ...