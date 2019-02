Italia-Francia | lo scontro che va avanti da un secolo e la storia lo dimostra

Francia-Italia - lo scontro vero è sui campi petroliferi in Libia : Haftar - uomo di Parigi - punta ad accerchiare l'”Italiano” Al Sarraj : L’endorsement e le foto con i gilet gialli, le scaramucce sui gendarmi che rallentano i treni al confine, le accuse sul franco Cfa, le reciproche accuse sulla gestione dei migranti. Sono solo la superficie. Si consuma nel sud della Libia il vero scontro tra l’Italia e la Francia. L’uomo di Parigi nello scacchiere libico, Khalifa Haftar, il 16 gennaio ha lanciato un’offensiva nell’estesa regione meridionale del ...

CRISI Italia-FRANCIA. Di Maio confonde i ruoli - e a Conte non basta il fazzoletto per farne un premier : Non è semplicemente possibile avere al governo gente incapace di distinguere tra lotta politica e ruoli istituzionali. Ed è ancor più disarmante avere un presidente del consiglio e un ministro degli ...

Italia-Francia - la mossa di Macron per riunificare la Nazione : Dopo le proteste di piazza il presidente francese è in forte recupero nei sondaggi...

Sondaggio - crolla la fiducia degli Italiani nella Francia di Macron : sale la Russia di Putin : A Emmanuel Macron mancava solo lo strappo del richiamo dell'ambasciatore in Italia per perdere l'ultimo straccio di fiducia di cui poteva godere tra gli italiani. Il Sondaggio di Demos pubblicato da Repubblica inchioda senza appello la Francia agli ultimi posti della classifica sulla fiducia tra i c

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Si infuoca lo scontro tra Italia e Francia - 9 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Si infuoca lo scontro tra Italia e Francia; E' di Emiliano Sala il corpo ritrovato nel Dorset , 9 febbraio 2019, .

Perché la Libia rinfocola gli attriti diplomatici tra Italia e Francia : Roma. I combattimenti attorno al più grande giacimento petrolifero in Libia, in corso da mercoledì, possono sia complicare i piani della Organizzazione delle nazioni unite per arrivare a una ...

Crisi Italia-Francia - Salvini si espone con Castaner per i timori sui migranti : Decisivi i dati sui senegalesi in Italia e la volontà di smarcarsi dall’alleato Di Maio. Asse tra Conte e Mattarella: occorre smorzare i toni. Oggi l’incontro al Quirinale

Francia-Italia - business sul filo del rasoio : Il mondo del business guarda alle componenti moderate delle istituzioni italiane per evitare eventuali effetti negativi sull'economia, causati dalle tensioni tra Francia e Italia. Trattandosi di due grosse economie dell'eurozona fortemente interdipendenti c'è già chi teme il peggio. La linea ad Alta velocità tra Torino e ...

Crisi diplomatica Francia-Italia - Luigi Di Maio su ministro Castaner : “Scortesia istituzionale” : Il vicepremier Luigi Di Maio giudica la risposta del ministro francese Christophe Castaner a Matteo Salvini "una scortesia istituzionale". Poi sul presidente Emmanuel Macron ha detto: "Con lui non condivido nulla perché è quello che ha fatto il Jobs Act francese e sta per fare la Fornero francese"Continua a leggere

Scontro Italia-Francia - i commenti sulla pagina Facebook di Le Monde contro Macron : “Il re si è arrabbiato” : “Gli italiani sono morti dal ridere”. E ancora: “Come distrarre l’attenzione quando si è incapaci”. Ma pure: “Il re si è arrabbiato”. E: “Fino a dove si può arrivare a questo punto?”. Chiudono: “Non gli facciamo la guerra, sono nostri amici anche se sono governati momentaneamente da dei fascisti”. Più di ventiquattro ore dopo lo strappo diplomatico tra Italia e Francia, con il ...

Macron snobba Salvini - è gelo tra Italia e Francia. Air France valuta di sfilarsi : Tra Francia e Italia la tensione resta ai livelli massimi e per ora i tentativi di ricucire sembrano cadere nel vuoto: d'altronde lo strappo - il ritiro dell'ambasciatore Francese per la...

Francia-Italia - prove tecniche - fallite - di dialogo. Scambio Salvini-Castaner. Air france evoca la rinuncia a AlItalia : Il ministro dell'interno francese ha respinto l'invito del suo omologo italiano a discutere i dossier aperti. 'Non mi faccio convocare da nessuno' ha detto il politico transalpino. Da Roma erano ...

Francia-Italia - business sul filo del rasoio : Francia e Italia. Questa volta ad aspettarsi la zidanata, il mitico coup de boule, è il business. Ogni frizione diplomatica si porta appresso guai per l'economia. Confindustria e Medef sperano che la polarizzazione politica tra Roma e Parigi si risolva presto.