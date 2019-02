Italia e Francia unite nella lotta contro il libero mercato dei prezzi

Francia-Italia - Loiseau : "La ricreazione è finita" : "Non si tratta di drammatizzare, si tratta di dire che la ricreazione è finita". La Ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha gettato questa mattina altra benzina sul fuoco. L'espressione, decisamente poco felice in un momento di tensione diplomatica tra Francia e Italia, è destinata a far discutere; rischia di dar ragione a chi sostiene che l'Italia fosse in una condizione di subalternità rispetto alla Francia prima del cambio di ...

"Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia" : Landini ad Huffpost: "Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia. Non capisco senso e utilità soprattutto guardando i rapporti commerciali e imprenditoriali con il governo francese". Il leader della Cgil parla nel corso del corteo che si avvia verso la storica Piazza San Giovanni a Roma. "Il nostro problema non è l'azione politica - aggiunge Landini-. Vogliamo incontro con il governo. Guardando questa piazza piena se ...

Macron snobba Salvini - è gelo tra Italia e Francia : Tra Francia e Italia la tensione resta ai livelli massimi e per ora i tentativi di ricucire sembrano cadere nel vuoto: d'altronde lo strappo - il ritiro dell'ambasciatore francese per la...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. I 13 azzurri chiamati da Sandro Campagna : Il Settebello deve completare l’opera iniziata con la vittoria sul Montenegro: martedì 19 febbraio alle ore 20.00 al Cercle des Nageurs di Marsiglia l’Italia sfiderà la Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto. Per preparare al meglio la sfida il CT Sandro Campagna ha già stilato l’elenco dei 13 azzurri che scenderanno in acqua. L’Italia infatti, scontata la squalifica di Renzuto, può tornare a ...

Gelo Italia-Francia - intervengono Conte e Mattarella : I rispettivi Presidenti, Vincenzo Boccia e Geoffroy Roux de Bezieux inviano una lettera al Capo della Repubblica francese e al premier italiano in cui spiegano che " l'economia vuole unire ciò che la ...

Tria : Francia-Italia? Nuvole passeggere : 10.14 Per il ministro dell'Economia, Tria,tra Italia e Francia c'è solo "una incomprensione passeggera dovuta a difficoltà di comunicazione". In un'intervista alla Stampa, Tria ha affermato che l'Italia non ha "nessun motivo economico di contrasto con la Francia". "Certo,loro hanno una politica indusTriale più aggressiva della nostra", ha osservato, "ma questa è la caratteristica del sistema francese, è più compatto e organizzato"ma "ci siamo ...

Italia-Francia - Letta : “Crisi senza precedenti - abbiamo solo da perdere. Zingaretti? Può essere padre del Pd” : “Scontro Italia-Francia? E’ una crisi senza precedenti, non c’è mai stata una situazione come questa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ un caso abbastanza clamoroso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dall’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, che aggiunge: “Con uno scontro di questo genere l’Italia non ha nulla da guadagnare, ha solo da perdere, perché nella ...

Italia-Francia : lo scontro che va avanti da un secolo e la storia lo dimostra : Al meeting tenutosi ad Aquisgrana tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del quale hanno sottoscritto un trattato mirante a rafforzare le relazioni tra Parigi e Berlino, i due politici avevano probabilmente creduto e sperato che l'Unione Europea avrebbe potuto reggersi senza il sostegno dell'Italia. Un clima disteso che, però, porta Russia, Cina e gli Stati Uniti di Donald Trump a ...

Francia-Italia - lo scontro vero è sui campi petroliferi in Libia : Haftar - uomo di Parigi - punta ad accerchiare l'”Italiano” Al Sarraj : L’endorsement e le foto con i gilet gialli, le scaramucce sui gendarmi che rallentano i treni al confine, le accuse sul franco Cfa, le reciproche accuse sulla gestione dei migranti. Sono solo la superficie. Si consuma nel sud della Libia il vero scontro tra l’Italia e la Francia. L’uomo di Parigi nello scacchiere libico, Khalifa Haftar, il 16 gennaio ha lanciato un’offensiva nell’estesa regione meridionale del ...

CRISI Italia-FRANCIA. Di Maio confonde i ruoli - e a Conte non basta il fazzoletto per farne un premier : Non è semplicemente possibile avere al governo gente incapace di distinguere tra lotta politica e ruoli istituzionali. Ed è ancor più disarmante avere un presidente del consiglio e un ministro degli ...

Italia-Francia - la mossa di Macron per riunificare la Nazione : Dopo le proteste di piazza il presidente francese è in forte recupero nei sondaggi...

Sondaggio - crolla la fiducia degli Italiani nella Francia di Macron : sale la Russia di Putin : A Emmanuel Macron mancava solo lo strappo del richiamo dell'ambasciatore in Italia per perdere l'ultimo straccio di fiducia di cui poteva godere tra gli italiani. Il Sondaggio di Demos pubblicato da Repubblica inchioda senza appello la Francia agli ultimi posti della classifica sulla fiducia tra i c

