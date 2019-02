Isola dei famosi anticipazioni 10 febbraio | arrivano Soleil e il fratello di Belen

Isola dei Famosi 2019/ Dopo Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez - sbarca Ariadna Romero? : Isola dei Famosi 2019: Dopo Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez, in Honduras sarebbe pronta a sbarcare anche Ariadna Romero.

Isola dei Famosi 2019/ Ariadna Romero arriva in Honduras : nuovo ingresso dopo Jeremias e Soleil : Isola dei Famosi 2019: Marina La Rosa verso una nuova nomination? Intanto dopo gli ultimi addii arrivano nel cast Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi!

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo critica contro Yuri Rambaldi per lo striptease : Che le temperature siano elevate in quel dell'Honduras è fuori dubbio e ne ha dato piena dimostrazione Yuri Rambaldi che nel giorno del compleanno di Stefano Bettarini ha dato prova del suo lato da piacione esibendosi in uno spogliarello hot con Sarah Altobello mentre i naufraghi intonano la celebre colonna sonora del film Nove settimane e mezzo.Probabilmente qualche mano troppo lunga ha fatto storcere il naso a qualcuno della ciurma. A ...

Francesco Monte commenta l’arrivo di Soleil all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi, Soleil naufraga: il commento di Francesco Monte Ieri sera, a sorpresa, è stato annunciato l’arrivo di due nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Una notizia che ha mandato al settimo cielo i fan del reality, i quali sperano che i due riusciranno a creare nuove dinamiche. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè poco fa anche Francesco Monte ha voluto dire la sua su Soleil a L’Isola dei Famosi 14. ...

Flavia Vento a Vieni da me : "Ho subìto bullismo a scuola. All'Isola dei Famosi vogliono che tu litighi" : Ospite di Vieni da me a distanza di pochi mesi, Flavia Vento si è raccontata nello studio di Caterina Balivo. Uno sfogo in piena regola, un pieno di confidenze venute fuori da un'escalation di domande 'alla graticola'. La showgirl esordisce parlando del suo passato, un'infanzia del tutto non brillante, segnata dall'ombra del bullismo: Per una sorta di gelosia parlavo con poche amiche. Mi prendevano in giro, facevo la modella e loro erano ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei famosi - Yuri sotto accusa : Marina La Rosa e Jo Squillo contro di lui : Isola dei famosi, Yuri sotto accusa: il balletto che non è piaciuto a Marina La Rosa e Jo Squillo La fame e il nervosismo sta iniziando ad avere la meglio a l’Isola dei famosi. Tra i naufraghi, difatti, stanno iniziando a sorgere le prime discussioni e incomprensioni. Oggi per esempio, come abbiamo visto durante il […] L'articolo Isola dei famosi, Yuri sotto accusa: Marina La Rosa e Jo Squillo contro di lui proviene da Gossip e Tv.

Paolo Brosio rientra a l’Isola dei famosi : permanenza a rischio dopo i controlli : Isola dei famosi, Paolo Brosio torna in gioco: dopo i controlli medici sta bene dopo giorni di attesa e silenzio oggi, finalmente, a l’Isola dei famosi si sono avute notizie di Paolo Brosio. Il concorrente, che nei giorni scorsi aveva chiesto l’intervento di un dottore per via di un edema comparso sulla gamba, è tornato […] L'articolo Paolo Brosio rientra a l’Isola dei famosi: permanenza a rischio dopo i controlli ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio non si ritira. Maddaloni è contrariato : «Da adesso lo comincerò a trattare senza nessun privilegio» : Paolo Brosio - Isola dei Famosi 14 Ritiro scongiurato (almeno per ora!) all’Isola dei Famosi 2019 per Paolo Brosio. Il giornalista di Asti ha fatto ritorno, nel corso del quindicesimo giorno di permanenza in Honduras, a Playa Dos, la spiaggia destinata ai pirati. La sua “ricomparsa” non è stata però gradita dal leader Marco Maddaloni. Scorreva infatti il giorno 12 quando Brosio, devastato dalle numerose punture di mosquitos ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi - Jeremias Rodriguez concorrente : scheda e foto : Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez

L’Isola dei Famosi : Jo Squillo contro lo spogliarello di Yuri Rambaldi : Jo Squillo si scaglia contro Yuri Rambaldi a L’Isola dei Famosi Un’altra settimana sta concludersi su L’Isola dei Famosi e i naufraghi si stanno interrogando sul nome da fare per le nomination in vista della diretta di domenica 10 febbraio. Jo Squillo è sbottata contro Yuri Rambaldi per lo spogliarello fatto durante la festa per il compleanno di Stefano Bettarini. Il ragazzo, ex di Saranno Isolani, ha fatto una performance ...

Taylor Mega a Verissimo : "L'Isola dei Famosi mi è servita tantissimo" : La prima eliminata dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega, ospite in esclusiva domani a Verissimo, parla della sua esperienza in Honduras: “Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio, prima soffrivo di attacchi di panico. Non riuscivo neppure a restare sola due ore in una stanza. All’Isola, invece, sono riuscita a fare i turni del fuoco da sola”.prosegui la letturaTaylor Mega a Verissimo: ...

Isola dei famosi - momento piccante tra Yuri e Sarah Altobello davanti agli occhi di tutti : All'Isola dei famosi va in scena un momento veramente bollente. Yuri Rambaldi e Sarah Altobelli hanno celebrato il compleanno di Stefano Bettarini esibendosi in un balletto sexy sulle note...