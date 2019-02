Iran | a 40 anni dalla Rivoluzione islamica il Paese è stanco e rassegnato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 febbraio 2019) Se c’è un posto in cui vorrei trovarmi in questo esatto momento quello è sicuramente Tehran. Lunedí saranno 40e si prevedono grandi celebrazioni e sarebbe davvero molto interessante poter stare tra quelle masse di persone venute da ogni parte dell’per partecipare ai festeggiamenti.Io non c’ero indurante il periodo dello Shah quindi quel mondo “patinato” che in molti ricordano io non posso raccontarlo. Però ci sono stata in questo ultimo decennio e ho visto quello che è oggi l’, a 40. Continuo a pensarlo come unambilavente in cui la voglia di cambiamento va di pari passo con chi le ideologie di quelladel 1979 ancora oggi le sostiene, le supporta e non vuole cambiarle. Non sono pochi credetemi, quelli che ancora sostengono il “regime” e le manifestazioni dei prossimi ...