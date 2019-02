Inter – Spalletti sincero dopo la sfida col Parma | “Icardi? Dobbiamo chiarire dei

Inter - Spalletti : "Perisic ha reagito da grande campione - per Icardi si faccia chiarezza il prima possibile" : una vittoria importante che ti dà entusiamo e forza". Luciano Spalletti torna a respirare dopo il successo del l'Inter a Parma. "All'inizio abbiamo concesso un po' il pallino poi abbiamo preso ...

Lautaro-gol salva Spalletti. L'Inter piega il Parma : 1-0. Tre punti - ossigeno puro : Con un gol di Lutaro Martinez al 35’della ripresa l’Inter espugna il Tardini e batte il Parma, allontanando per una sera i venti di crisi delle ultime settimane e salendo a 43 punti in classifica. Una partita sofferta per i nerazzurri, che centrano però l'obiettivo dei tre punti. Tre punti fondament

Inter - Spalletti ha i giorni contati - L'ipotesi che fa godere i tifosi : Mourinho? No - arriva lui : Tra José Mourinho e l' Inter c' è di mezzo Conte, e tra Conte e l' Inter c' è di mezzo la Juventus. La strada che porta alla prossima estate può risultare lunga a chi è impegnato a lavorare per rendere la stagione un successo ancora maggiore (leggasi Allegri con la Champions), e chi deve raggiungere

Spalletti - ricordi Gervinho? A Roma durò 13 giorni - ora è l'incubo dell'Inter : E al quattordicesimo giorno Gervinho se ne andò in Cina. Non prima di aver conosciuto da vicino Luciano Spalletti: sì, perché il pericolo numero uno della partita di domani a Parma, l'uomo intorno al ...