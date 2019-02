Inter | Spalletti ha i giorni contati | L' ipotesi che fa godere i tifosi | Mourinho? No

Parma-Inter - Spalletti ritrova Gervinho : Gervinho e Spalletti , incrocio tra ex non troppo ex. Nel senso che a Roma si sono incontrati... E basta! Era il 2016, giusto il tempo per il club di annunciare Spalletti al posto di Rudi Garcia , 14 ...

Inter - la necessità immediata di Spalletti e un tabù alla finestra : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come i nerazzurri abbiano urgenza di ripartire al più presto per non compromettere una qualificazione in Champions che poche settimane fa sembrava già al sicuro. Dovrà ...

Spalletti - tutto in una notte : l'Inter deve iniziare un nuovo campionato : La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega come la sfida del Tardini rappresenti uno step molto importante per Luciano Spalletti, che in questo preciso momento storico sembra aver smarrito qualche certezza. 'La ...

Inter - col Parma è la notte della verità : Spalletti non può più sbagliare : Stadio Tardini di Parma, ore 20:30: l' Inter e Spalletti si giocano una fetta importante del futuro. "Ci sono in gioco le nostre carriere", per dirla con le parole del tecnico toscano. I nerazzurri, ...

Spalletti : “In ballo le sorti dell’Inter e della carriera” : Luciano Spalletti si gioca tanto domani sera a Parma, nell'anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di serie A. "E` lecito che tutto possa essere messo in discussione adesso perché senza i risultati le parole stanno a zero. Però si rischia anche di fare confusione: ci sono cose dell`ultimo periodo che vanno difese, non è tutto da buttare" dice il tecnico nerazzurro. "Tutti sappiamo che in ballo ci sono le sorti dell`Inter ma ...

Spalletti - ricordi Gervinho? A Roma durò 13 giorni - ora è l'incubo dell'Inter : E al quattordicesimo giorno Gervinho se ne andò in Cina. Non prima di aver conosciuto da vicino Luciano Spalletti: sì, perché il pericolo numero uno della partita di domani a Parma, l'uomo intorno al ...

Parma-Inter - conferenza Spalletti : “In ballo le sorti della squadra e della carriera” : PARMA INTER conferenza Spalletti – Luciano Spalletti si gioca tanto domani sera a Parma, nell’anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di serie A. Parma Inter conferenza Spalletti “E’ lecito che tutto possa essere messo in discussione adesso perché senza i risultati le parole stanno a zero. Però si rischia anche di fare confusione: ci sono […] L'articolo Parma-Inter, conferenza Spalletti: “In ...

Inter - Spalletti si difende : 'Non è tutto da buttare. In ballo le nostre carriere' : L'Inter non può fallire ancora. Lo sa anche Luciano Spalletti , che prova a difendersi: 'Lecito mettere in discussione tutto, ma non è tutto da buttare', le parole del tecnico nerazzurro. Parma. ' ...

Spalletti scuote l'Inter : "Occorre fare risultati - ma la società sa che occorre tempo" : l'Inter la puoi rigirare come ti pare ma non va, almeno accade questo da inizio 2019, dove i nerazzurri non hanno né vinto né segnato. Domani sera al Tardini Luciano Spalletti si gioca tanto se non ...

Parma-Inter - 23ma di serie A : incubo Gervinho per il pericolante Spalletti : C'è grande attesa a Parma per la sfida con l'Inter: è un momento davvero difficile per l'Inter di mister Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio ai rigori e la sorprendente sconfitta interna contro il Bologna (0-1, rete di Santander) in campionato. La trasferta di Parma, valida per il ventitreesimo turno di serie A, potrebbe anche essere fatale all'allenatore di Certaldo in caso di sconfitta....Continua a leggere

Inter - Spalletti : «Tutto in discussione - ci giochiamo le carriere» : «Tornare a fare risultati. E velocemente» . Il messaggio di Luciano Spalletti è chiaro e per renderlo ancora più forte ai suoi naviganti ha aggiunto:«In queste partite bisogna mandare in campo anche, ...

Parma-Inter - Spalletti duro : “ci sono in ballo le nostre carriere. Icardi? Se la squadra non funziona…” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match che attende i nerazzurri domani, impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma “Bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità“, Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro ...

Inter - Spalletti : ''Tutto in discussione - in ballo le nostre carriere'' : MILANO - Luciano Spalletti in vista della partita contro il Parma in programma domani al Tardini chiede ai giocatori di metterci 'cuore, perché è il cuore che fa la differenza'. Il tecnico dell'Inter ...

Parma-Inter : Conferenza Stampa Luciano Spalletti : Luciano Spalletti alla consueta Conferenza Stampa pre match incontra i giornalisti, ecco le sue dichiarazioni.Parma-Inter è ora di reagire“E’ un momento in cui, visti i risultati, è lecito mettere in discussione tutto. Ma si rischia di fare ulteriore confusione e ci sono cose che vanno difese e che bisogna far riconoscere ai calciatori. Non è tutto da buttare. Quando non si fanno risultati i discorsi vanno a zero perché quello ...