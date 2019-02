Inter | si chiude per il rinnovo di Skriniar | le cifre dell' accordo | CdS

Inter - Berti : "Niente paura - nerazzuri da podio. Il Milan chiuderà dietro" : C i vorrebbe un po' di quella fiducia lì, di quella incoscienza, di quell'entusiasmo anche per l'Inter attuale. Quei fattori che nel 1988 portarono Nicola Berti a concepire, credere possibile e ...

Puglia - il ministero dell'Interno chiude i Cara di Bari e Borgo Mezzanone : Verranno chiusi i centri di accoglienza per i richiedenti asilo di Bari Palese e di Borgo Mezzanone , la frazione tra Foggia e Manfredonia già nota agli onori della cronaca per gli episodi di violenza e sfruttamento,. In ballo c'è il futuro di seicento immigrati. È questa la decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Ed è già polemica politica: 'Quali ...

Superbike - WInter Test - Portimao : Alvaro Bautista chiude con il terzo tempo : ...Test sul Circuito de Jerez Angel Nieto e all'Autodromo Internacional do Algarve sono stati molto importanti per il team Aruba.it Racing " Ducati che quest'anno affronterà il Campionato del Mondo ...

Inter-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia : dove vedere la gara in Tv e in streaming : Appuntamento giovedì 31 gennaio con la gara che chiude il programma dei quarti di Coppa Italia: a San Siro si sfidano Inter e Lazio L'articolo Inter-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Slittino - Mondiali WInterberg 2019 : l’Italia chiude senza medaglie. Miglior prestazione nel team relay : A sei anni da Whistler 2013, l’Italia torna nuovamente a mani vuote da un’edizione dei Mondiali di Slittino su pista artificiale. In quel di Winterberg infatti gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio: sono mancati gli squilli da parte dell’uomo più atteso, quel Dominik Fischnaller che in stagione in Coppa del Mondo era già riuscito a trovare due volte la top-3. Proprio dal nativo di Bressanone ci si aspettava ...

Slittino - Mondiali WInterberg 2019 : l’Italia chiude senza medaglie. Miglior prestazione nel team relay : A sei anni da Whistler 2013, l’Italia torna nuovamente a mani vuote da un’edizione dei Mondiali di Slittino su pista artificiale. In quel di Winterberg infatti gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio: sono mancati gli squilli da parte dell’uomo più atteso, quel Dominik Fischnaller che in stagione in Coppa del Mondo era già riuscito a trovare due volte la top-3. Proprio dal nativo di Bressanone ci si aspettava ...

Inter - Darmian obiettivo di mercato : ora Marotta vuole chiudere : Inter Darmian – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per la squadra di Luciano Spalletti. E si tratterebbe […] L'articolo Inter, ...

Slittino – Mondiali di WInterberg : niente medaglia per Fischnaller - l’azzurro chiude decimo la 2ª manche : Sfuma la medaglia ai Mondiali di Winterberg per Fischnaller, l’azzurro da terzo a decimo nella seconda manche Il sogno della medaglia è sfumato a ora di pranzo, quando Kevin Fischnaller non è riuscito a ripetere nella seconda manche la straordinaria e sorprendente prova disputata nella prima. Ai Mondiali di Winterberg, sulla pista dove ha conquistato l’unico trionfo della propria carriera in Coppa del mondo, l’azzurro ...

Salvini : «Chiude il Cara di Castelnuovo? Fuori solo i migranti abusivi» Da Bologna a Bari - i prossimi Interventi : «Chi ha diritto viene ricollocato con diritto a vitto e alloggio. Per gli altri cominceremo le pratiche per l’espulsione». Crollano del 24% le domande di protezione umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto che ha modificato i requisiti per ottenerla

Calciomercato - Luka Modric chiude le porte in faccia all’Inter : Luka Modric non sembra essere intenzionato a lasciare il Real Madrid nel breve periodo, l’Inter dovrà farsene una ragione Le parole di Luka Modric riportate oggi da AS, sembrano voler chiudere definitivamente le porte in faccia all’Inter. I nerazzurri hanno da mesi mostrato interesse per il calciatore del Real Madrid, il quale dopo la vittoria di oggi ha chiarito le proprie intenzioni: “Ho ancora un anno e mezzo di contratto e ...

Coppa Italia - i quarti : via con Milan-Napoli martedì 29 - chiude l'Inter il 31 : La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e sedi dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Sia Milan che Inter, secondo quanto reso noto, disputeranno la gara a San Siro, ovviamente in due ...

Basta uno swipe per chiudere le immagini all’Interno del Play Store : Per chiudere le immagini all'interno del Google Play Store è possibile eseguire un semplice swipe verso il basso: la nuova gesture è già in rollout da qualche settimana, ma è ora disponibile per un numero più grande di utenti. L'articolo Basta uno swipe per chiudere le immagini all’interno del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Inter : tifosi contro ultras - società e istituzioni. Marotta : 'Sbagliato chiudere San Siro' : Credo che tutte le colpe non siano del mondo dello sport e in particolare del calcio. È un disagio sociale, c'è bisogno di collaborazione di tutti gli altri enti, dal governo al ministero d'...

Calciomercato Inter - i nerazzurri incontrano il Chievo per chiudere Brazao : Calciomercato Inter – La linea scelta dall’Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è chiara: il club nerazzurro ritiene il proprio organico assolutamente completo ed all’altezza con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e con le sfide e le competizioni che attendono la formazione del tecnico Luciano Spalletti. Una decisione che tuttavia non deve essere […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri ...