Immigrati | dal 1 gennaio sbarcati in Italia solo in 202 | meno 95% rispetto allo stesso

Pomeriggio 5 - Di Battista farnetica su Immigrati e Salvini dalla D'Urso : "Tiri fuori le palle" : Alessandro Di Battista ha la soluzione per risolvere la crisi internazionale con l'Europa sul caso Sea Watch 3, ancorata a largo di Siracusa con 47 naufraghi a bordo. Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, il grillino da poco rientrato dalle vacanze in America latina ha suggerito al ministro dell'

Immigrati - la ripresa delle partenze? I trafficanti "sfruttano" le navi delle Ong a poche miglia dalla Libia : La ragione per cui sono riprese le partenze di migranti dalla Libia verso l'Europa è la presenza delle navi delle Ong a poche decine di miglia dalle coste libiche. A dirlo non è Matteo Salvini, ma il capo del centro di coordinamento della Guardia costiera libica, colonnello Masoud Ibrahim Abdelsamad

Il discorso di fine anno di Mattarella : auguri a tutti - anche agli Immigrati. Per il Presidente la sicurezza nasce dalla comunità e non dall'... : Un messaggio di fiducia nell'Italia del capo dello Stato, ma anche un monito al mondo politico in queste giornate intense dell'approvazione della legge di bilancio. E' stato evitato l'esercizio ...

DIARIO ARGENTINA/ Il piano per l'integrazione degli Immigrati ripescato dal Novecento : In ARGENTINA arrivano tanti immigrati. Il Paese ha così deciso di ripescare un metodo per l'integrazione usato nel Novecento

La Lega esclude gli Immigrati dall’accesso alle agevolazioni per famiglie numerose : Con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio, il governo ha escluso le famiglie formate da extracomunitari in regola dall'accesso alle agevolazioni economiche destinate ai nuclei familiari numerosi, gli sconti della cosiddetta 'carta della famiglia' introdotta con decreto interministeriale nel 2017.Continua a leggere

Decreto sicurezza - stop ai permessi umanitari : dal 2019 fuori dall'Italia 2mila Immigrati al mese : Ci sono già i primi effetti del Decreto sicurezza , voluto fortemente da Matteo Salvini , che prevede da gennaio prossimo l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari. ...