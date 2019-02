Il popolo del lavoro scende in piazza a Roma | Il governo esca dalla realtà

Oggi il popolo del lavoro manifesta in piazza San Giovanni a Roma : Roma, 9 feb., askanews, - Oggi il popolo del lavoro scenderà in piazza a Roma. Cgil, Cisl e Uil contano di riempire piazza San Giovanni, storico teatro delle manifestazioni sindacali, a sostegno delle ...

Marco Paolini porta Ulisse al Teatro del popolo di Castelfiorentino : La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del Teatro tutti i martedì e giovedì , ore 17.00-19.00, e il sabato , ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00,...

Quelle foto dei "rich kids" del Venezuela schiaffo al popolo affamato : Il mondo dei Rich Kids sui social network appare a volte stridente. Ma l"ostentazione dei Rich Kids of Venezuela fa tanto male al popolo di questa nazione, tanto da causare subbuglio su Twitter.Come riporta il Daily Mail, i ricchi figli dell"élite socialista Venezuelana non sanno nulla della miseria che i genitori hanno provocato al Paese e, negli ultimi mesi, non hanno lesinato sui loro canali social scatti con celebrità, mazzi di soldi e ...

Roma : Nistri visita caserma Carabinieri a piazza del popolo : Roma – Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Giovanni Nistri, ha visitato nella mattina di oggi il Comando Legione Carabinieri ‘Lazio’ nella sua sede presso la caserma ‘Ten. M.A.V.M. Giacomo ACQUA’ a piazza del Popolo, a Roma. Il Comandante Generale, ricevuto dal Comandante della Legione, Gen. Div. Andrea Rispoli, ha incontrato, presenti anche i Comandanti Provinciali del Lazio, il ...

"In Cina la fede del popolo di Dio ha salvato la Chiesa dallo scisma" : ... ovunque e in qualunque condizione esso si trovi nel mondo'. Riconosce che la stessa percezione dei fedeli viene 'spesso influenzata da messaggi mediatici non del tutto corretti o equilibrati', ...

Alex - il post della mamma al «popolo» che ha salvato il suo bimbo : «Trionfo della scienza e della solidarietà» : 'Tante volte mi sono chiesto perché a me, cosa avessi fatto di male per meritarmi tutta questa sofferenza, e solo ora l'ho capito: dovevo essere testimone del successo della scienza, del trionfo ...

Votare contro Salvini o deludere il suo "popolo" : la scelta impossibile del M5s : Caso Diciotti, i vertici grillini pensano di Votare no all'autorizzazione a procedere, evitando a Salvini il processo. Ma Di...

Beppe Grillo contestato a Milano dai no vax : “Un buffone - ora è servo delle multinazionali. Non sta più col popolo” : Beppe Grillo è tornato in scena al Teatro Dal Verme di Milano e durante lo spettacolo è stato contestato da un gruppo di attivisti no vax, che gli hanno gridato “buffone”. Lui, dal palco, ha risposto che “hanno pagato il biglietto, possono contestare”. Il gruppo ha lasciato il teatro prima della fine dello spettacolo e ha spiegato perché si sente “tradito” dal fondatore del M5s. L'articolo Beppe Grillo ...

Un altro popolo del sì : ... non è soltanto una necessità logistica, ma sappiamo bene che le infrastrutture servono a collegare la periferia ai centri, sono il segno di un paese inclusivo, che vuole aprirsi al mondo, che ...

Conte risponde a Macron : 'La valutazione del leader spetta al popolo' : "La valutazione se i leader siano più o meno all'altezza non può che essere rimessa al popolo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sul Capo dello Stato ...