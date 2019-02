Il nuovo Napoli è forte quanto quello vecchio (se solo segnasse)

ilnapolista

(Di sabato 9 febbraio 2019) Troppi errori sotto porta Non scopriamo l’acqua calda: se non segni, non vinci. E iloggi non ha vinto “per colpa” dei suoi attaccanti. Mertens si è divorato due gol nel primo tempo, a distanza ravvicinata. E poi Milik, in pieno recupero, ha incredibilmente fallito il gol in scivolata: da, lui e la porta, con Lafont ormai fuori causa, su ottimo assist dell’infaticabile Callejon. È questo il gol mancato che resterà nella memoria dei tifosi. Perché è il gol che avrebbe potuto cambiare definitivamente la partita. Come a Bergamo. Come a Cagliari.E invece niente. Ildi Ancelotti ci ha provato, contro un’ottima Fiorentina mai arrendevole che peròuna volta, nel primo tempo, ha realmente impensierito Meret: con un tiro di Veretout in area di rigore:ma centrale.Ilha dato prova di sé, della propria forza. Questa è una squadra ...