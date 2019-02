Il nostro pianeta | ecco il primo trailer della nuova docu-serie Netflix!

PRISMA - una rivoluzione per l’Osservazione della Terra : nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta : Si avvicina il lancio della missione dell’Agenzia Spaziale Italiana PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa). Il satellite per l’osservazione della Terra, verrà lanciato dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese la notte tra l’8 ed il 9 marzo prossimo, utilizzando il lanciatore VEGA dell’Agenzia Spaziale Europea di progettazione e costruzione italiana. Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, ...

#10YearsChallenge - com’era il nostro pianeta 10 anni fa? : Hashtag virali al servizio dell’ambiente. Praticamente chiunque abbia un account social l’ha fatto, e se anche non l’avesse fatto è stato quantomeno tentato (ammettetelo): postare una propria foto del 2009 a confronto con una attuale. Per vedere e far vedere il cambiamento. Ma c’è chi (e sono moltissime persone in tutto il mondo) sta sfruttando la popolarità della #10YearsChallenge per mandare un chiaro messaggio ambientalista: “ecco come ...

La Terra bersagliata dagli asteroidi : la Luna svela una pagina ancora sconosciuta della storia del nostro pianeta : Studiare la Luna per capire qualcosa di più sulla Terra: è l’approccio utilizzato da un team di ricerca guidato dall’Università di Toronto, che grazie al nostro satellite ha svelato una pagina ancora sconosciuta della storia terrestre. Protagonisti gli asteroidi, proiettili cosmici che in passato hanno plasmato gran parte della geologia del nostro pianeta, addirittura più di quanto pensassimo, secondo il nuovo studio: il quadro che emerge dai ...

Flex - lo sguardo “tricolore” sul nostro pianeta : Occhi ‘tricolore’ sorveglieranno la salute delle nostre piante. Con un contratto da 150 milioni, Thales Alenia Space – joint venture tra Thales e Leonardo – si è aggiudicata il podio come leader di un consorzio di aziende internazionali per la realizzazione del programma satellitare Flex, acronimo di Fluorescence Explorer. Committente l’Agenzia Spaziale Europea. Quale parte del Programma Earth Explorer, dal 2023 Flex studierà da ...

Individuata una super-Terra che dista 60 anni luce dal nostro pianeta : si chiama Pi greco Mensae C : Si chiama Pi greco Mensae C , ha un raggio che è il doppio rispetto a quello del nostro Pianeta e ruota attorno all'omonima stella in sei giorni . Il mondo individuato dal team di ricercatori ...

Putin lancia l’allarme : “c’è il rischio di una guerra nucleare - può portare alla morte della civiltà e del nostro pianeta” : C’è una tendenza a sottovalutare la minaccia di una guerra nucleare, “una tendenza che esiste e sta anche crescendo“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nella sua conferenza stampa di fine anno, sottolineando anche i rischi dell’uscita degli Stati Uniti dal trattato Inf sui missili nucleari intermedi. “Stiamo assistendo al collasso del sistema internazionale per il contenimento degli armamenti“, ...

Scoperto Farout : Un nuovo Pianeta nel nostro sistema solare : Il sistema solare ha un nuovo Pianeta, Farout Un team di astronomi ha Scoperto l’oggetto più distante mai osservato nel sistema solare. 2018 VG18, soprannominato Farout, è il primo oggetto individuato ad una distanza superiore a 100 volte quella tra la Terra e il Sole. Corpi celesti così straordinariamente remoti ci permettono di sondare ciò che avviene nelle periferie più estreme del nostro sistema. Farout è l’oggetto più distante mai ...

La Cometa di Natale “saluta” la Terra : tra poche ore alla minima distanza dal nostro pianeta : Grande attesa per un suggestivo evento astronomico: la “Cometa di Natale” 46P/Wirtanen il 16 dicembre raggiungerà la minima distanza dalla Terra, ed è luminosa e ben visibile. Si tratta di una distanza record (11 milioni di km): è la 20ª più vicina mai vista. Il 12 dicembre ha raggiunto invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. L’osservazione è consigliata nelle prossime ore notturne in quanto a ...