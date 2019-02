Il mondo della pizza piange Lello Surace | uno degli ultimi maestri

Sci di fondo - Coppa del mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani centrano la finale della team sprint con agio : Si sono concluse poco fa le semifinali delle due team sprint a tecnica classica di Lahti, in Finlandia, con le donne impegnate su un percorso di 8.4 km (6 x 1.4 km) e gli uomini, invece, su uno di 9.6 km (6 x 1.6 km). Federico Pellegrio e Francesco De Fabiani centrano la finale della gara maschile, mentre Maicol Rastelli e Stefan Zelger non riescono ad approdare all’ultimo atto. Nella gara femminile non era presente alcuna coppia ...

Giovani e influencer : Rai2 apre una finestra sul mondo del marketing e della comunicazione : Terminato Sanremo 2019, l'azienda di viale Mazzini ha trovato un programma potenzialmente in grado di affascinare i telespettatori e non far loro rimpiangere la fine del Festival. Si tratta di un nuovo format televisivo, che andrà presto in onda su Rai 2, intitolato "Giovani e influencer". Giovani e influencer: il nuovo programma di Rai 2 Il nuovo format "Giovani e influencer" partirà su Rai 2 dal 12 febbraio e andrà in onda per quattro puntate, ...

Umbria : il Cantico della Natura presenta il Cuore più grande del mondo : Si accende in Umbria il Cuore più grande del Mondo come immagine di condivisione e amore universale. Un’installazione luminosa unica, con un diametro di 200 metri che circonda l’Ecoresort Il Cantico della Natura, situato sulla sommità di una collina dalla Natura rigogliosa, con vista sul lago Trasimeno. Il Cuore, che prende vita dai tronchi secolari degli olivi che circondano la proprietà, vere e proprie sculture Naturali, si accende ...

sempre super-Moioli : Michela seconda a Feldberg - 23° podio della carriera in Coppa del mondo : ... dove è ripresa la Coppa del Mondo dopo una pausa lunga un mese e mezzo, l'azzurra ha conquistato il podio numero 23 in carriera, chiudendo seconda alle spalle di una leggenda di questo sport come ...

Sci di fondo - Coppa del mondo Lahti 2019 : nelle qualificazioni della sprint tl bene Greta Laurent e Federico Pellegrino - out De Fabiani e Zelger : Qualifiche in chiaroscuro per l’Italia quelle della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lahti, in Finlandia hanno agevolmente superato il turno Greta Laurent, decima tra le donne, e Federico Pellegrino, quarto tra gli uomini, mentre sono stati eliminati Stefan Zelger, 34°, e Francesco De Fabiani, 38°. Dominio incontrastato tra gli uomini del solito Johannes Klaebo: il norvegese copre 1.6 km in ...

Il mondo della pizza piange Lello Surace - uno degli ultimi maestri : In piazza Salvo d'Acquisto, da oggi, si piange un eroe in più: Lello Surace, titolare della storica pizzeria Mattozzi, una delle prime quattro della città come narrano gli annali della Marinara e ...

Ulivi millenari della Puglia - aspiranti guide da tutto il mondo Oggi l'escursione - partenza da Ostuni : Heritage interpretation nella Piana degli Ulivi millenari, dal vivo, in mezzo agli Ulivi pugliesi famosi nel mondo, ci saranno tutte le aspiranti guide provenienti da tutta la Puglia'. Lo ha ...

Il mondo della bambola sospeso fra robotica e arte : LuvabellaLuvabellaLe bambole fra robotica e arteMichelle HunzikerMarilyn MonroeQuando siamo piccoli i giocattoli rappresentano il massimo della vita. Molti di noi hanno desiderato ardentemente una bambola o un robot in particolare. Natale e compleanno diventavano così due fra i giorni più significativi dell’anno proprio perché si ricevevano giocattoli nuovi. E oggi che i bambini a due anni già hanno un tablet in mano, i giochi tradizionali sono ...

Biathlon - Coppa del mondo Canmore 2019 : il trionfo al gelo della Norvegia di Johannes Boe - l’Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore (Canada) tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon sulle nevi canadesi. La formazione scandinava, come da pronostico, si è imposta davanti alla Francia (+1’10″4) e alla Russia (+1’48″4). Una prova sontuosa quella del quartetto nordico che si è potuto permettere una chiusura in completo rilassamento di ...

Iniezioni ingoiabili/ Video - rivoluzione nel mondo della medicina - mai più siringhe? : Arrivano le Iniezioni ingoiabili e il mondo della medicina si prepara a una vera rivoluzione che potrebbe dire per sempre addio alle siringhe.

Emiliano Sala - il mondo reagisce al ritrovamento del corpo. Il messaggio straziante della sorella : “La tua anima brillerà per sempre nella mia” : Dopo settimane di angoscia e di ricerche, la famiglia di Emiliano Sala si abbandona al dolore. Il corpo recuperato dal relitto dell’aereo che trasportava l’ex calciatore del Nantes e il pilota David Ibbotson, sparito la sera del 21 gennaio, è quello del giovane argentino di origini italiane. La polizia di Dorset ha confermato il ritrovamento con questa dichiarazione: “Il corpo trasferito al porto di Portland è stato formalmente identificato dal ...