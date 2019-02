Il ministro dell’ignoranza che non riesce a dissimulare ciò che è

fanpage

(Di sabato 9 febbraio 2019) Per questo non può stupire l'uscita delall'istruzione Bussetti che durante la sua visita ad Afragola a chi chiedeva più fondi per l'istruzione al sud ha risposto che non servono soldi ma più sacrificio e più impegno dando per scontato che tutti i presidi e tutti gli insegnanti terroni abbiano molta meno voglia di lavorare che al nord. Badate bene: non è una frase che gli è scappata, è la sua reale natura che non è riuscito a tenere a freno e che tra l'altro funziona perfettamente nel gioco delle parti (fin troppo banale per non essere percepito) in cui Salvini va a raccattare i voti mentre il Bussetti di turno tiene buona l'anima razzista originaria della Lega.