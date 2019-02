Il cambiamento del principe Harry e gli altri gossip della settimana

Ci voleva il Sanremo del cambiamento per capire come votano gli italiani : Sarà che è il Festival del cambiamento, sarà che questo governo fa apparire nuove tutte le cose, ma guardando Sanremo mi sono accorto per la prima volta di un dettaglio talmente radicato nella psicologia degli italiani da passare inosservato: il televoto. A inizio Festival il suffragio viene aperto

La recessione del cambiamento e i nervi di Tria. Di cosa parlare stasera a cena : ... come Brunetta e Tria a battibeccare , con una punta di inaspettata arroganza nel di solito gentilissimo ministro dell'economia. Non va bene, insomma. La recessione fa saltare tutti i piani, ...

Salvini nella trappola del cambiamento : nella vita del professionista del consenso arriva sempre un momento in cui il politico abituato a giocare in attacco, a muoversi sul filo del fuorigioco, a trasformare ogni tiro in un gol, si ritrova ...

Le stime del pil ancora più nere e il Sanremo del cambiamento : Il Fmi dice 0,6 per cento per la crescita italiana del 2019. E forse è anche ottimista. Dalle parti di Bruxelles la vedono molto peggio, con lo 0,2 per cento. Intanto da Washington non fanno fatica a trovare uno dei punti deboli del sussidio per povertà e ricerca di lavoro, sostenendo anche loro la

Di Maio incontra i gilet gialli : «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi» : «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. Ripeto. Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi». Il solenne avviso ai naviganti merita una ripetizione per il vicepremier Luigi Di Maio, volato a ...

Fiammetta Borsellino a Che tempo che fa : "Sono ancora quella bambina che spera in un cambiamento vero - quello delle coscienze" : Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, torna a parlare e questa volta lo fa in televisione, a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio su Rai Uno. L'intervista è stata preceduta dalle immagini del 19 luglio 1992 relative alla strage di via D'Amelio, mentre il pubblico ha poi accolto con applausi l'ospite, a cui Fazio ha chiesto perché abbia deciso di intervenire proprio ora. La figlia di Paolo Borsellino ha parlato del ...

Di Battista e la trappola del cambiamento : Io vorrei cambiare. Vorrei essere anzitutto più generoso. Anche più bravo. Vorrei essere più giovane, anche più furbo. Vorrei essere più alto, anche più colto. Vorrei vivere in un Paese migliore. Vorrei cambiare, ecco. Bisogna stare sempre in guardia con le parole. Conoscerle anzitutto, e diffidare il giusto, tenerle a distanza di sicurezza, perché una parola detta male, spiegata male, intesa male, alla fine può ridurci in trappola, può ...

Saluzzo - incontro sulle conseguenze economiche e sociali del cambiamento climatico : ... ma dell'impatto sull'agricoltura, sull'economia, di danni alle produzioni alimentari, la minaccia a specie, cambianti di habitat ed ecosistemi. Il fenomeno sarà un acceleratore, spiega la docente, ...

Consob - Morra (M5s) : “Il candidato del governo del cambiamento è Minenna” : È Marcello Minenna, ex assessore al Bilancio della giunta Raggi, il candidato alla presidente della Consob. Dopo i rumor di ieri che volevano Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, alla guida della Commissione nazionale per le società e la Borsa interviene Nicola Morra, il presidente della commissione Antimafia. In un tweet l’esponente del M5s scrive “Savona: perché perdere un buon ministro ed impantanare #Consob in ipotesi di ...

Di Maio e i barattoli del cambiamento. Dal boom economico alla recessione : Roma. Dopo 36 ore di coma davanti alla piroetta di Salvini – “mi faccio processare”, “no non mi faccio processare” – Luigi Di Maio riemerge con uno slogan fresco della ditta: “Noi facciamo quello che diciamo”. Non si sa bene se la rivendicazione di coerenza si riferisca al “Salvini deve rinunciare a

Italia - Polonia e le alleanze del “cambiamento” che riaccende gli odi : Roma. Lunedì i giornali hanno raccontato che alle commemorazioni del Giorno della memoria, i militanti dell’estrema destra polacca si sono radunati davanti ad Auschwitz, gridando di volere giustizia per “i nostri morti”, con riferimento ai cittadini polacchi uccisi nel campo di sterminio, e di voler

Landini di lotta : "Chi si proclama governo del cambiamento non sta cambiando un bel niente" : "Non facciamoci abbindolare". Fiera del Levante di Bari, palco del congresso della Cgil. È passata quasi mezz'ora dall'inizio del primo discorso da candidato unico alla segreteria e in procinto di essere eletto dall'assemblea, quando Maurizio Landini cambia tono. La voce rotta dall'emozione - quella che ha accompagnato fino a quel momento i passaggi dedicati all'orgoglio e alla necessità che l'unità interna sia autentica - ...

"Il paese delle mezze riforme" - Linda Lanzillotta analizza in un libro il cambiamento da compiere : Interviene in chiusura l'autrice del libro, dopo alcune considerazioni della giornalista Maria Latella, 'su una donna delle istituzioni, entrata in quel mondo a 21 anni, che ha scelto di scrivere un ...