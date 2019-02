I 'caschi gialli' spiegano a Di Maio perché non sono strumentalizzati dalle lobby del petrolio : Cronaca dalla manifestazione dei "caschi gialli" Servizio di Maria Carla Sicilia Riprese e montaggio di Francesco Parlati

In Abruzzo i "caschi gialli" contestano Di Maio e la politica del "no" : Deve essere stato inaspettato per Luigi Di Maio ritrovarsi contestato in terra NoTriv da chi è favorevole alle attività di ricerca ed estrazione di gas e petrolio. Questa mattina ad Ortona un gruppo di lavoratori del settore oil&gas ha manifestato fuori dal teatro Francesco Paolo Tosti, dove il vice

In Abruzzo caschi gialli contestano Di Maio e la politica del 'no' : Così, mentre Di Maio ha fatto campagna elettorale a favore della Marcozzi proponendo la sua politica dei "no" " con l'occasione il vicepremier ha mandato anche un messaggio a Matteo Salvini ribadendo ...

caschi gialli : il Governo dice No al petrolio di Ragusa : Il Governo dice No! al petrolio. Anche i #Caschigialli di Ragusa il 9 di febbraio in campo per dire No! all’emendamento del Governo al DL

Trivelle - in campo il popolo dei caschi gialli. Ancora scontro nella maggioranza : I calcoli del ministero Economia e finanza I costi sarebbero in parte compensati, nelle intenzioni del governo, da un maxiaumento dei canoni di concessione di circa 35 volte rispetto ai livelli ...