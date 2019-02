Gue Pequeno a Sanremo | frecciatina di Pio e Amedeo | il rapper sbotta

Le cose da sapere su Gué Pequeno - ospite a Sanremo : È un rapper che ha successo da almeno dieci anni e stasera sarà sul palco di Sanremo per duettare con Mahmood

Sanremo 2019 - Mahmood e Gué Pequeno a Casa Billboard : “L’idea del duetto? Ci viene dall’Altissimo” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa ...

Gué Pequeno : «I rapper sono fighi» : «La mia lezione è che non bisogna avere paura di niente e di nessuno». Lo scrisse Frank Sinatra, uno dei feticci di Gué Pequeno (Gué come “il Guercio”, Pequeno come Zé Pequeno, il protagonista di City of God). Gli ha intitolato il suo ultimo album, lo ha citato nella sua autobiografia, Guérriero. A Cosimo Fini (suo padre Marco è stato un grande studioso e giornalista) un po’ di paura può capitare di averla. La prima cosa che mi dice ridendo è: ...

Fedez risponde piccato a Ghali e Gué Pequeno : 'Li ho portati sul palco' : Venerdì scorso è uscito 'Paranoia Airlines' il nuovo attesissimo disco di Fedez, che non ha però incontrato i favori di buona parte della critica musicale. Emblematici in tal senso gli articoli pubblicati Michele Monina ed Elia Alovisi, intitolati rispettivamente 'Torna Fedez ed è subito superficialità' e 'Paranoia Airlines di Fedez è tutto sbagliato'. Tra i detrattori del disco che hanno deciso di manifestare pubblicamente il proprio parere ...

scintille social tra Ghali, Gué Pequeno e Fedez. "Che noia Airlines", scrive infatti Ghali in un tweet: il riferimento è a "Paranoia Airlines", il nuovo disco di Fedez. Il cantante italo-tunisino boccia così l'ultimo lavoro del rapper. Un tweet che ha conquistato già oltre tremila Like e che ha fatto discutere, con 843 commenti. Passa qualche minuto e interviene anche Gué Pequeno, che commenta il post con le emoticon

Fedez risponde alle prese in giro di Gué Pequeno e Ghali con un cuore : Ieri è stato pubblicato 'Paranoia Airlines' il nuovo attesissimo album di Fedez, disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, nonché nei negozi di dischi. Il progetto, però, purtroppo per Fedez, non sembra aver incontrato i favori di buona parte della critica. Emblematici in tal senso gli articoli pubblicati da Michele Monina ed Elia Alvoisi, il primo dal titolo 'Torna Fedez, senza essersene mai andato, ed è subito Superficialità', ...

Fedez - frecciatina al vetriolo di Ghali sul nuovo album e si intromette anche Gue Pequeno : E' scontro tra rapper sui social. In questi giorni, infatti, Fedez ha pubblicato il suo nuovo album di inediti Paranoia Airlines, con il quale sta provando a scalare le classifiche di vendita (anche se con molta difficoltà rispetto al grande successo dell'album con J-Ax). Non tutti hanno apprezzato il nuovo lavoro musicale di Fedez e tra questi vi è anche Ghali, che sui social, senza troppi mezzi termini ha detto la sua sul nuovo album del ...

Sanremo 2019 : anche Ermal Meta - Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara : Ecco i primi nomi The post Sanremo 2019: anche Ermal Meta, Fabrizio Moro e Guè Pequeno per i duetti con i cantanti in gara appeared first on News Mtv Italia.

Concerto dell'Epifania : a Benevento Gué Pequeno e Franco Ricciardi : Il Capodanno 2019 prosegue a Benevento. Dopo l'esibizione degli artisti locali durante la notte di San Silvestro, l'assessore comunale Oberdan Picucci, con delega agli spettacoli e alla promozione turistica, ha annunciato che sabato 5 gennaio, a partire dalle ore 19.30, in piazza Castello ci sarà il Concerto del rapper milanese Gué Pequeno e del cantautore ...

Il rapper Gue' Pequeno e Franco Ricciardi in Piazza Castello sabato 5 Gennaio : La conferma è arrivata questa notte da parte dell'assessore Oberdan Picucci con delega agli spettacoli e alla promozione Turistica. Si esibiranno su un palco che sarà allestito in Piazza Castello ...

Spray urticante ai concerti trap : già 7 episodi nell’ultimo anno durante le esibizioni di Ghali - Guè Pequeno e Sfera Ebbasta : La tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo, in provincia di Ancora, in attesa del concerto di Sfera Ebbasta ha portato alla morte di sei persone mentre tentavano di fuggire dal locale. Panico scatenato da uno Spray urticante, episodio che potrebbe non essere casuale. Una tendenza che nell’ultimo anno è stata riscontrata anche in altri eventi musicali: da Ghali a Guè Pequeno, da Achile Lauro allo stesso Sfera ...

Sei morti al concerto di Sfera Ebbasta nella calca scatenata da qualcuno che ha spruzzato Spray al peperoncino tra la folla.