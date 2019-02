Governo | oggi il popolo del lavoro scende in piazza a Roma

Oggi i sindacati scendono in piazza a Roma : "Il Governo cambi la politica economica" : Landini (Cgil): "Di Maio incontra i gilet gialli ma non noi". La replica del vicepremier: "Assurdo che protestino ora contro quota 100 e non lo fecero contro la legge Fornero"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tav - alta tensione nel Governo - 3 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 3 febbraio 2019, ultim'ora: tensione nel governo su Tav, duro scontro M5s-Lega infatti sulla Torino-Lione. Maltempo in tutta Italia

Lara Comi e il brufolo - scrive a Libero : 'Anche oggi senza trucco. Questo Governo invece...' : Certo, avrei bisogno di un fare un corso di make-up, ma sono così e non credo che sia un problema, perché credo ancora che la sostanza e i contenuti in politica contino più dell'estetica e della ...

Caso Diciotti - oggi si riunisce la Giunta per SalviniDalla Lega : il Governo non è a rischio : Al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno con Pd, De Falco, Grasso favorevoli mentre contrari sono Lega, FI, FdI. Decisivi i grillini.

Caso Diciotti - oggi la Giunta. Fonti vicine a Salvini : Governo non è a rischio : Una manovra politica? No, non mi permetterei... Andiamo a vedere perchè la procura di Catania archivia e il tribunale dei ministri no", ha osservato. oggi alle 11 è convocata la Giunta delle ...

Pensioni notizie oggi : Quota 100 e 41 entro il 2018. Tabella del Governo : Pensioni notizie oggi: Quota 100 e 41 entro il 2018. Tabella del governo Tabella Quota 100 e 41 entro il 2019 Sale l’ attesa da parte dei lavoratori per conoscere quali misure saranno messe in campo dal governo per superare la riforma Fornero. L’ obiettivo politico è certamente in cima all’ agenda del governo. Perciò l’ esecutivo sta valutando tutte le ipotesi possibili, dovendo sempre fare i conti con la tenuta e ...

Governo : ci sono tutte le risorse Oggi alle 18 il varo del decretone : Incontro positivo, Governo soddisfatto, ci sono tutte le risorse per quota 100 e per reddito di cittadinanza. Stasera cdm alle ore 18 per varare il decreto. Via libera agli stanziamenti per tfs anticipato per tutti e per fondo volo Alitalia. E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, al termine del vertice a tre tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Lorella Cuccarini appoggia il Governo e critica il Papa : “Bloccare l’immigrazione è sacrosanto” : Al settimanale Oggi la showgirl ha svelato il suo pensiero sui temi più caldi del momento: dall’immigrazione all’Europa...

Terremoto di oggi in Romagna - l’esperto : “Il Governo istutuisca un piano nazionale di ricostruzione di edifici vulnerabili” : Il Terremoto, di questa notte in Emilia Romagna, ci ricorda che “la regione è soggetta da millenni a una spinta geodinamica” dell’Appennino verso il mare Adriatico. E’ fondamentale quindi porre attenzione a “come, quando e in che modo si costruisce” per evitare danni. Lo spiega Gabriele Ponzoni, ad Agenzia Stampa Italia, segretario generale della Federazione europea dei geologi che raggruppa 45.000 professionisti appartenenti alle associazioni ...

Torino - dove è nata la protesta dei rider : “Condizioni sempre peggiori. Fino ad oggi dal Governo solo parole” : “Ogni incidente e ogni morte di un rider è responsabilità di chi come Poletti e Di Maio ha fatto propaganda sulla nostra pelle”. Il messaggio dei rider al Governo arriva dai rider di Torino, la città da dove nel 2016 è partita la protesta dei fattorini italiani. Qui sono nati gli scioperi dei rider. Qui si sta celebrando il primo processo italiano contro un’azienda del food delivery. Qui è nata “casa rider”, uno spazio all’interno di uno ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro nel Governo sulle concessioni alle trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tensioni nel Governo sui migranti - 6 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Tornano i gilet Gialli; Alta tensione nell'esecutivo sulla questione migranti , 6 gennaio 2019, .

Svizzera : da oggi tre donne nel Governo : ANSA, - GINEVRA, 1 GEN - Da oggi tre donne siedono nel governo svizzero, composto da soli sette ministri, e per la prima volta nella storia della Confederazione una donna è alla guida del ministero ...

Manovra - il Governo ottiene la fiducia e oggi il via libera definitivo : Il governo ha ottenuto la fiducia posta sulla legge di bilancio alla Camera dei Deputati con 327 voti favorevoli e 228 voti contrari in una corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio che scatterebbe dal 1 gennaio. Si è poi passato all`esame degli ordini del giorno. Il via libera finale alla Manovra è atteso per oggi, domenica 30 dicembre. Il clima tra forze politiche di maggioranza e di opposizione è rimasto teso. Dopo la bagarre ...