Governo | Landini | se è saggio ci ascolti o non ci fermeremo

Sindacati - a Roma la manifestazione unitaria. Landini : "Noi il cambiamento - Governo ci ascolti" : Barbagallo 'governo del cambiamento in peggio 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si ...

Landini : Governo ci ascolti - apra dialogo : 12.52 "A quelli del governo dico: se hanno un briciolo di intelligenza ascoltino questa piazza e aprano il confronto. Noi siamo il cambiamento". Così il segretario Cgil da piazza San Giovanni durante la manifestazione sindacale di Roma. Landini ha chiesto la ripresa degli investimenti per creare lavoro e piani di politica industriale che passino da digitale e sostenibilità, senza dimenticare giovani, sicurezza e pensioni. "Obiettivo è unire i ...

Corteo di Cgil - Cisl e Uil in marcia verso piazza San Giovanni - Landini : «Il Governo va a sbattere» : Futuro al lavoro: è partito da piazza della Repubblica a Roma il Corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione nazionale unitaria. Slogan che apre il Corteo diretto a piazza San...

Governo - Landini : torni indietro - altrimenti va a sbattere : Roma, 9 feb., askanews, - "Il Governo torni indietro, altrimenti va a sbattere". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in piazza a Roma insieme con Cisl e Uil per ...

Lavoro - Landini : “Necessario cambiare politiche sbagliate di questo Governo e di quelli precedenti” : “Domani iscritti ai sindacati e non devono scendere in piazza a Roma per affermare il diritto al Lavoro era libertà nel Lavoro, per un Lavoro stabile e per dare avvio a un nuovo modello di sviluppo sulla qualità del Lavoro e la sostenibilità ambientale” questo l’invito del neo segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla partecipazione per la manifestazione dei sindacati confederali, prevista per domani nella ...

Pil - Landini : “Le stime del Governo non sono raggiungibili. La manovra è stata miope e recessiva - così non funziona” : “È chiaro che le previsioni del governo” sulla crescita del Pil all’1% “non sono raggiungibili”, ma addirittura “c’è il rischio concreto, stando ai numeri, di una nuova manovra”. Lo ha detto il segrerario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di un incontro alla stampa estera, sottolineando che “i numeri non tornano proprio” e ricordando che il giudizio della Cgil sulla legge ...

Governo - Landini : se non ci ascolta non ci fermeremo al 9 febbraio : Roma, 8 feb., askanews, - 'Se il Governo continua a non ascoltarci non ci fermeremo alla manifestazione del 9 febbraio'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di ...

Sindacati sabato in piazza contro il Governo. Landini : "Se non ci ascoltano - non ci fermeremo" : Domani, 9 febbraio, i Sindacati saranno in piazza per chiedere al governo un confronto sulle scelte da prendere in merito ai temi occupazionali. Lo slogan è #Futuroallavoro e Maurizio Landini promette: "Se il governo continua a non ascoltarci, non è che ci fermiamo il 9". Il segretario generale della Cgil chiama a raccolta ricordando che il "nostro interlocutore è il presidente del Consiglio Conte" e che "ad oggi ci sono ...

Landini : Governo esca da improvvisazione : 12.25 "Siamo di fronte, in alcuni casi, a provvedimenti che non hanno alcun collegamento tra loro. Bisogna uscire da questa improvvisazione. Per farlo non bisogna avere paura di confrontarsi con le associazioni che rappresentano i lavoratori ma anche con le associazioni che rappresentano le imprese". Con queste parole,il segretario della Cgil,Landini, ha criticato le politiche economiche del governo. L'ex leader della Fiom ha conversato con i ...

Cgil - Landini : serve nuovo statuto lavoratori - Governo ne discuta : Roma, 5 feb., askanews, - Un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori al passo con i tempi, che includa anche autonomi e partite Iva e che stabilisca che le persone hanno 'stessi diritti e stesse ...

Landini al Fatto Quotidiano : “Il M5s rischia di fare la stampella della Lega. Il Governo si confronti anche con noi” : “In quel paese qui” si manifesta il 9 febbraio. Appena eletto segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella sua prima intervista a un Quotidiano nazionale, oltre a lasciarsi sfuggire l’intercalare ormai famoso (ma solo dopo un’ora di colloquio) mette l’accento sulla scadenza di piazza che sta costruendo insieme a Cisl e Uil. Non solo perché si preannuncia come una grande manifestazione contro il governo (da piazza del Popolo è ...