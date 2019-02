Google testa due nuove UI per il sistema di autenticazione a due fattori

Google sta testando l’integrazione di numerose funzioni di Inbox all’interno di Gmail : A poche settimane dalla chiusura di Inbox by Gmail. Google sta testando l'integrazione di alcuni servizi nel noto programma di posta elettronica. L'articolo Google sta testando l’integrazione di numerose funzioni di Inbox all’interno di Gmail proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome testa una barra degli indirizzi più "svelta" e funzionale : Google ha individuato una soluzione per migliorare l'esperienza d'uso di Chrome che per il momento è in test nelle versioni Chrome Dev e Canary

Google Maps testa le segnalazioni di incidenti e autovelox alla Waze : Google Maps continua ad arricchirsi introducendo funzionalità che hanno decretato il successo di un'app come Waze. Ecco le ultime

Google sta testando le gesture per la navigazione in Chrome Canary : Google sta sperimentando l'utilizzo delle gesture per andare avanti e indietro durante la navigazione in Chrome Canary, il laboratorio di test di Google. In pratica, tramite uno swipe da sinistra verso destra e viceversa, è possibile andare avanti e indietro fra le pagine web visitate.

Google Chrome testa la possibilità di saltare la pubblicità nei video PiP e la modalità scura : Stando a due nuovi commit. il team di sviluppatori di Google Chrome si sta preparando ad introdurre due importanti novità. Ecco tutti i dettagli

Chrome Canary : Google testa la funzione "tab hover cards" : Google ha introdotto nella build 73 di Chrome Canary, ovvero la versione del browser più instabile dedicata agli sviluppatori, la possibilità di attivare l'opzione "tab hover cards". Sulla falsariga di quanto già avviene nella concorrenza, si tratta di una funzionalità che consente agli utenti di avere un'anteprima delle schede aperte semplicemente passando l'icona del mouse su di esse. Nonostante funzioni molto ...

Google testa le chiamate di gruppo e una modalità di scarsa luminosità su Google Duo : Google testa le videochiamate di gruppo e una nuova funzione di Google Duo che si attiva in condizioni di scarsa luminosità.

Google testa nuove schede di ricerca per film - musica - personaggi e non solo : Google sta portando avanti dei test per rinnovare la veste grafica delle schede di ricerca relative a film, musica, libri, personaggi e quant'altro.

Google Assistant testa una nuova barra di navigazione e aggiunge nuove funzioni : Google Assistant sta testando una nuova interfaccia di navigazione, aggiunge sveglie musicali e un gioco da tavolo intelligente.

Google testa le consegne con i droni in Europa - si parte in primavera dalla Finlandia : Google sta per avviare in Finlandia i test europei per la consegna di pacchi tramite droni. L'ha annunciato l'amministratore delegato di Alphabet (a cui Google fa capo) James Burgess nel corso della conferenza Slush in corso a Helsinki, in Finlandia. Il progetto pilota, che inizierà nella primavera del prossimo anno, servirà per valutare la consegna di pacchi con peso fino a 1,5 kg, su una distanza massima di circa 10 km. Perché, fra ...

Google News 5.7 testa limitazioni per il download in background e si prepara ai Grammy Awards : Google News si aggiorna alla versione 5.7 con alcune novità che arriveranno con i prossimi aggiornamenti, tra cui una collaborazione con i Grammy Awards.