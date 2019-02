Golf – Raduno squadre nazionali | gli azzurri pronti per una grande stagione

sportfair

(Di sabato 9 febbraio 2019) La Pro Am al Marco Simone ha concluso i quattro giorni di allenamenti con lo staff tecnico.successo della prima tappa della Road to Rome 2022 con oltre 100 studenti sul green Quattro giorni di allenamenti intensi per preparare al meglio unadi. Oltre 40 atleti – professionisti e dilettanti – riuniti per la prima volta tutti insieme sul campo con lo staff tecnico federale al completo. Cornice dell’evento il Marco Simone& Country Club, futura casa della Ryder Cup 2022, che venerdì ha accolto più di cento bambini degli Istituti Scolastici del IV Municipio e di Guidonia Montecelio invitati dalla FIG a scoprire la magia delnell’ambito della prima tappa stagionale della Road to Rome 2022.Un’iniziativa che ha saputo abbinare l’aspetto agonistico a quello promozionale, in linea con gli obiettivi principali del Progetto Ryder Cup ...