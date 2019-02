Giovani accoltellati a Riccione | si cercano 4 persone

Riccione - gravi due Giovani accoltellati : 11.16 Due 23enni sono stati accoltellati e condotti all'Ospedale Infermi di Rimini in codice di massima gravità. L'aggressione è avvenuta nella notte a Riccione, nei pressi del locale La Mulata, in viale Torino. Causa e dinamica del ferimento sono ancora da accertare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno disposto posti di blocco in tutta la zona e si sono messi sulle tracce degli aggressori.

