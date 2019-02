Giornata del Ricordo | Mattarella | “Foibe furono capitolo buio della storia No ai

RISULTATI SERIE C / Classifica agGiornata : la risalita del Monza - diretta gol live score - 25Giornata - : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi sabato 9 febbraio nei gironi A e B per la 25giornata.

L'11 febbraio è la Giornata delle donne nella scienza : ... per affrontare le principali sfide del nostro tempo - scrivono in un messaggio congiunto - Sfruttando la creativit e l'innovazione di tutte le donne e ragazze nella scienza, e investendo ...

Foibe : deposta la corona all’Altare Patria - al via le celebrazioni della Giornata del Ricordo [GALLERY] : 1/20 Valerio Portelli/LaPresse ...

L’11 febbraio si celebra la Giornata delle Donne nella Scienza : Lunedì 11 febbraio si celebra la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza: proclamata dalle Nazioni Unite e patrocinata dall’Unesco, ha lo scopo di ricordare che la partecipazione delle Donne nella Scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata e che devono essere garantite pari opportunità nella carriera scientifica. Sono previsti eventi in tutto il mondo, inclusa l’Italia e in particolare nelle ...

Giornata mondiale dell'epilessia i risultati di un'indagine della Lice : ... malattia che solo in Italia colpisce oltre 500 mila persone, con circa 36 mila nuovi casi l'anno, e che nel mondo fa registrare circa 65 milioni di casi. L'iniziativa, organizzata da Lice, ha come ...

Oggi torna la Giornata di Raccolta del Farmaco : dove partecipare a Olbia e in Gallura : Le farmacie aderenti all'iniziativa. Oggi sabato 9 febbraio 2019 torna in tutta Italia la XIX edizione della GRF " Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province, nelle oltre 4.500 farmacie che ...

Oggi la 'Giornata della Raccolta del Farmaco'. Ecco dove : Sabato, 9 febbraio, anche Livorno aderirà alla 19° Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico , Fondazione onlus, con numerosi

Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza : Lunedì, 11 febbraio,“Open Day” per la Giornata del Numero Unico Emergenza 112. La Centrale Unica di Risposta a Catania apre al pubblico

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria agGiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria agGiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria agGiornata. Lundby allunga a +171 - Malsiner e Runggaldier 20^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Serie A Pallavolo - la preview della 19ª Giornata – Apre le danze il derby Bergamo Brescia : domenica Pomì-Savino Del Bene : Samsung Volley Cup: riprende il Campionato con il derby Zanetti-Banca Valsabbina. domenica c’è Pomì-Savino Del Bene. A Firenze e Monza duelli Play Off Disputate le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia, con il successo finale dell’Igor Gorgonzola Novara, si torna a parlare di Samsung Volley Cup, il Campionato giunto alla 19^ Giornata della Regular Season. In testa proprio le azzurre di Massimo Barbolini in compagnia ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : il quadro della 17a Giornata. Ragusa-San Martino di Lupari big match - riposo per Schio : Diciassettesima giornata di Serie A1 femminile in arrivo: ne mancano, compresa questa, sei alla fine della stagione regolare. Con l’uscita di scena di Napoli una squadra a turno adesso riposa, ed in questo weekend è Schio (su cui pendono voci di un possibile addio di Allie Quigley a fine girone di Eurolega) a farlo. Questo consente a Venezia di poter allungare di nuovo in classifica e a Ragusa di tentare l’aggancio. Vediamo il quadro ...

Short Track - Coppa del Mondo Torino 2019 : le staffette e Martina Valcepina brillano nella prima Giornata : cominciata a Torino l'ultima tappa della Coppa del Mondo di Short Track. C'era grandissima attesa per l'Italia e la squadra azzurra non ha deluso sopra