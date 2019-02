Gilet gialli | molotov davanti al Senato a Parigi In 30 bloccati alla frontiera italiana

Gilet gialli bloccati alla frontiera italiana. Ancora scontri a Parigi - uomo perde mano : Nuovi scontri a Parigi , per il 13esimo atto della protesta dei Gilet gialli , nei pressi del Senato. Una molotov e' stata lanciata al passaggio di una parte del corteo davanti al portone del Senato, nelle vie adiacenti ci sono stati danni alle vetrine, cariche e lancio di lacrimogeni da parte della polizia. Il corteo ha poi preso la direzione di Montparnasse, deviando in parte dal percorso autorizzato d alla prefettura. Poliziotti in assetto ...

Gilet gialli - granata gli esplode in mano/ Video choc : a Parigi manifestante in gravissime condizioni : Gilet Gialli, choc a Parigi: granata esplode in mano ad un manifestante. Ferito in maniera gravissima un uomo a Parigi: il Video