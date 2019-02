Gilet Gialli | granata gli esplode in mano Video choc | a Parigi manifestante in

Gilet Gialli - scontri a Parigi : manifestante perde una mano - : Tredicesimo sabato di protesta in Francia. Nella Capitale un uomo ha perso una mano dopo aver raccolto da terra un granata di gas lacrimogeno lanciata dalla polizia. Cariche degli agenti davanti alla ...

Landini : singolare che Di Maio incontri i Gilet Gialli ma non i sindacati italiani : Grande manifestazione contro il Governo grillino. In piazza a Roma sono scesi Cgil, Cisl e Uil. Lo slogan è “Futuro

Al corteo dei Gilet Gialli italiani si sono presentate solo tre persone : Il corteo settimanale dei gilet jaunes del sabato pomeriggio resta una consuetudine di Parigi. Si sono invece presentate solamente 3 persone, gli organizzatori, alla manifestazione convocata oggi da un gruppo di gilet gialli italiani a piazza della Repubblica, a Roma. Il presidio non era stato autorizzato dalle forze dell'ordine visto che la piazza questa mattina era già stata designata come luogo di partenza della manifestazione ...

"Dialogo coi 5S va avanti" - parla leader Gilet gialli : Ma mentre l'idea di En Marche era un approccio orizzontale lui ha trasformato la sua politica in qualcosa di verticale'. Per i gilet gialli di Chalencon, 'il problema migratorio non è l'unico tema ...

Scontri a Parigi al corteo dei Gilet gialli. Stampa francese : "Un ferito ha perso una mano" : Ancora Scontri a Parigi nel corso delle proteste dei 'gilet gialli': un manifestante, riferisce un giornalista dell'agenzia France Press, ha perso una mano, durante disordini avvenuti di fronte all'Assemblea nazionale. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente ma l'uomo è stato portato via con l'avambraccio coperto da una benda insanguinata.Lacrimogeni e cariche della polizia sono stati segnalati davanti alla sede ...

Gilet Gialli - 13esimo sabato di protesta. A Parigi scontri davanti all’assemblea nazionale : “Un ferito grave” : Nel tredicesimo atto della protesta dei Gilet gialli in Francia il copione non è cambiato: scontri con la polizia e feriti. Gli incidenti più gravi a Parigi: qui sono stati segnalati lanci di lacrimogeni e cariche della polizia davanti alla sede dell’Assemblée Nationale, dove i manifestanti hanno provato a superare le transenne. Secondo le prime notizie, un manifestante è rimasto gravemente ferito e avrebbe perso la mano. Sono stati qualche ...

Il leader dei Gilet Gialli : "Alle Europee alleati del Movimento 5 Stelle" : "Insieme al Movimento 5 Stelle cambieremo l’Europa": è quanto annuncia al Corriere della Sera il leader dei gilet gialli, Christophe Chalencon. L’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra una delegazione del Movimento transalpino e il vicepremier Luigi Di Maio ha scatenato la reazione di Macron, che ha richiamato a Parigi il proprio ambasciatore. Eppure, sembra che i pentastellati non abbiano alcuna intenzione di fare marcia indietro, volendosi ...

Di Maio ha incontrato i Gilet Gialli sbagliati? : "Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta, non rappresenta il nostro movimento. Lui ha incontrato altre persone, rappresentanti di gruppi diversi dal nostro. Non riconosciamo come leader le persone che ha visto, non siamo stati consultati. Non ci sono leader, quello dei gilet gialli è un movimento di popolo. Tutti possono essere gilet gialli". Parola di Maxime Nicolle, uno dei leader dell'ala dura dei gilet gialli, che oggi è ...

Europee - leader dei Gilet Gialli : "Saremo alleati del M5s - trasformeremo l'Ue" : Christophe Chalencon, dopo aver incontrato il vicepremier grillino, rilancia: "Abbiamo la stessa visione dell'immigrazione, bisogna smetterla di affamare i popoli africani con il franco Cfa"

Lo sapete che i Gilet Gialli vogliono rottamare l'euro? : Questo vale anche per la Germania, la più grande economia della zona euro, che promuove lo «schwarze Null», lo zero nero, ovvero il pareggio di bilancio, come simbolo di una presunta politica di ...