GIARDINI TERAPEUTICI | QUANDO IL VERDE AIUTA A GUARIRE

Morbo di Alzheimer - sindrome di Down e di Asperger : le potenzialità dei GIARDINI terapeutici : Fiori e piante aromatiche, verde che stimola i sensi dalla vista all’olfatto, per provare ad accendere una luce in una mente sprofondata nel buio, derubata dei ricordi più belli. A Pistoia qualcuno lo chiama “tycoon del vivaismo” o anche “l’uomo che cura la mente con il verde”. E’ Andrea Mati, architetto paesaggista che ha deciso di esplorare le potenzialità dei giardini terapeutici. I primi sono stati ...