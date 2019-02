Genova - ponte Morandi : iniziata la discesa della trave tampone - : L'operazione è partita intorno alle 8.30 di questa mattina. Durerà circa 8 ore e prevede la discesa del pezzo da 900 tonnellate tra la pila 7 e 8 del viadotto. Ieri il via alle operazioni di ...

Ponte Genova - iniziata discesa trave : 9.34 E' iniziata stamani la discesa della trave tampone del Ponte Morandi. La velocità di discesa sarà di 5 metri all'ora, l'altezza da superare e di circa 45 metri. Per tutta la notte gli uomini impegnati nell'operazione hanno svolto i lavori di taglio del pezzo del Ponte. Lo smontaggio della trave era iniziato ieri alla presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli.

Gli Ex Otago al cinema omaggiano le vittime del ponte Morandi con “Siamo come Genova” : Dopo l’anteprima nazionale del 2 febbraio al Seeyousound di Torino e a pochi giorni dalla 69° edizione del Festival di Sanremo a cui parteciperanno con il brano Solo una canzone, gli Ex-Otago arrivano al cinema dal 18 al 20 febbraio con il documentario EX-Otago – SIAMO come GENOVA diretto da Paolo Santamaria, un viaggio che ci porta alla scoperta della band, tra le prOtagoniste del prossimo Festival di Sanremo, raccontandone la storia, le ...

Genova - 168 giorni dopo il disastro inizia la demolizione del Ponte Morandi. FOTO : Genova, 168 giorni dopo il disastro inizia la demolizione del Ponte Morandi. FOTO È partito lo smantellamento del moncone Ovest della struttura crollata il 14 agosto 2018. Il ministro delle Infrastrutture Toninelli assicura: "A inizio 2020 nuovo viadotto inaugurato e percorribile". Il premier Conte: "Momento di ...

Ponte Morandi - Giugiaro abbandona Genova : “Effetto del crollo”. La Fiom : “Già deciso prima - strumentalizzano tragedia” : Un gruppo imprenditoriale storico che scappa via da Genova, appena cinque anni dopo averla scelta come sede. E che, pur non trovandosi nella zona rossa, indica tra i motivi dell’abbandono le difficoltà seguite al crollo del Ponte Morandi. È il caso della Giugiaro Architettura&Structures, costola del gruppo Giugiaro specializzata in produzione di rivestimenti e vetrate per grandi edifici, treni e navi. Fondata nel 2014 da Fabrizio Giugiaro, ...

Ponte Morandi - a Genova comincia la demolizione : C'è anche il premier Giuseppe Conte, a Genova per il via alla demolizione del troncone di Ponente del Ponte Morandi. L'operazione, condotta dall'impresa Fagioli , che fa parte della cordata per la ...

Genova - in corso le operazioni per la demolizione del Ponte Morandi : A partire da questa mattina, sono iniziate le operazioni di demolizione del Ponte Morandi, a Genova. Dopo essere stati eseguiti gli ultimi test di verifica per accertarsi dell’adeguatezza dei macchinari montati per la demolizione, è stato dato il via, alle 10.30, alle operazioni di demolizione del moncone ovest. Stando ai piani, la demolizione dovrebbe concludersi tra qualche mese poiché il prima possibile dovrebbero essere intraprese le ...

Ponte Genova - iniziato smantellamento moncone Ovest. Conte : “Inizia il riscatto” : E' cominciato lo smantellamento del moncone Ovest di Ponte Morandi. I tecnici hanno agganciato agli strand jack l'impalcato pesante 800 tonnellate e lungo 36 metri, ed hanno cominciato a farlo scendere a terra. Alle complesse operazioni assistono, oltre al commissario per la ricostruzione e sindaco Marco Bucci e al governatore Giovanni Toti, il premier Giuseppe Conte, il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, il viceministro Edoardo ...

