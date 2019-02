Gemelle del film Come un gatto in tangenziale arrestate | sotto le gonne 5mila

Un premio Nobel sapeva da mesi delle Gemelle geneticamente modificate in Cina : (foto: Getty Images) Qualcuno sapeva. E che qualcuno! Secondo l’agenzia Associated Press Craig Mello dell’università del Massachussetts, premio Nobel per la mediCina nel 2006, sapeva della gravidanza di embrioni umani geneticamente modificati promossa da He Jiankui ben prima che lo scienziato cinese facesse l’annuncio. Ma, pur prendendo formalmente le distanze, ha mantenuto il silenzio e pure il suo ruolo di consulente ...

Pena di morte oppure no? Ecco la replica di He Jiankui - lo scienziato delle Gemelle coi geni modificati : (Foto: Anthony Wallace/Afp/Getty Images) La Pena di morte. Era questo il possibile destino che alcuni rumor dei giorni scorsi avevano designato per He Jiankui, lo scienziato cinese che poco meno di due mesi fa (il 26 novembre 2018) aveva annunciato di essersi servito della tecnica Crispr per il concepimento e la nascita delle prime gemelle al mondo modificate geneticamente. Ma ora, all’indomani dei rumors sulla sua possibile Pena di morte, ...

La Luna - i vaccini e le Gemelle cinesi con Dna modificato : gli eventi del 2018 secondo la rivista Nature : C’è anche l’Italia scossa da “venti populisti” e alle prese con il dibattito sull’obbligo vaccinale sotto i riflettori nella rassegna degli eventi più importanti del 2018 che hanno segnato il mondo della scienza. Insieme ai cambiamenti climatici, alle mosse politiche in tema di ambiente dagli Usa al Brasile, ad annunci che hanno fatto discutere come quello del cinese He Jiankui sulla nascita della prime due gemelline con ...

Gemelle scomparse nel Tevere - le ricerche continuano : si perlustra la zona vicina alla foce del fiume a Fiumicino : Ancora nessuna traccia di Sara e Benedetta Di Pasquo, le due sorelle Gemelle di sei mesi molto probilmente lanciate nelle acque del fiume dalla madre prima di suicidarsi gettandosi da ponte...

VIDEO Ginnastica artistica - le nuove coreografie di Giorgia Villa e delle Gemelle D’Amato al corpo libero : Uno spettacolo unico e speciale quello del Gran Galà della Ginnastica nostrana, organizzato presso il Palazzetto dello Sport a Brembate di Sopra (Bergamo). Evoluzioni artistiche e tecniche hanno accompagnato le esibizioni delle atlete protagoniste tra cui la pluricampionessa olimpica giovanile Giorgia Villa, vedette della manifestazione. L’azzurra insieme alle sue compagne di squadra Asia e Alice D’Amato è stata accolta da un autentico boato dal ...

Ricerca : top ten scienziati del 2018 - c'è papà delle 'Gemelle Ogm'. : E' un fisico anche Jess Wade, studiosa che ha fatto notizia grazie ai suoi sforzi a favore delle donne e delle persone di colore nella scienza, tra l'altro scrivendo centinaia di voci di Wikipedia ...