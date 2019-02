Gattuso | ' Se siamo adulti lo vedremo nelle prossime 4 partite'

Gattuso : "3-4 partite per dire chi siamo" : Nella prossime 3 o 4 gare 'il Milan dovrà dimostrare di essere diventato adulto'. Ne è convinto il tecnico Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida con il Cagliari. 'Dite che abbiamo un calendario ...

Milan - Scaroni loda Gattuso : “Ora siamo una squadra” : Milan, Scaroni: parole da presidente – Il Milan, nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi, sta ancora correndo per due obiettivi stagionali. Uno di questi è un trofeo concreto, quella Coppa Italia che l’anno scorso sfuggì dalle mani di Gattuso per opera di una Juve capace di imporsi 4-0 in finale. L’altro, altrettanto importante, […] L'articolo Milan, Scaroni loda Gattuso: “Ora siamo una squadra” proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - Scaroni : "Ora siamo squadra - merito di Gattuso. Higuain? Esperienza negativa per lui e per noi" : "siamo diventati squadra, questo è prima di tutto merito di Gattuso". Paolo Scaroni elogia il Milan e il suo tecnico in occasione dell'evento benefico 'United for Genova'. " Piatek ? Ha sempre fatto ...

Domanda su Salvini - Gattuso non risponde : 'Passiamo a un'altra' : "Il vicepremier Salvini prima ha detto di non voler commentare perché sennò Gattuso si offende, poi però ha detto che sono stati due punti persi e si Domanda perché Calhanoglu abbia giocato per 90 ...

Roma-Milan - Gattuso : “Dopo il mercato siamo più forti” : ROMA MILAN, Gattuso in conferenza stampa – Il suo Milan, parola del tecnico, è più forte di quello di un mese fa. La sessione di mercato ha consegnato a mister Gattuso una squadra a sua detta migliore di quella precedente, che ha fatto vedere buone cose nell’ultima di campionato contro il Napoli e cose eccezionali […] L'articolo Roma-Milan, Gattuso: “Dopo il mercato siamo più forti” proviene da Serie A News Calcio - ...

Carolina Morace a CM : 'Siamo il Milan - la Champions è il nostro obiettivo. Io al posto di Gattuso? Fra molti anni' : Avendola vista segnare quattro gol a Wembley e ridicolizzare, pressoché da sola, le avversarie della Nazionale inglese, so perché Carolina Morace venga considerata nel mondo una delle più grandi calciatrici di tutti i tempi. Da allenatrice è stata la prima e, per ora, l'unica in Italia ad avere guidato una squadra professionistica maschile , la Viterbese in Lega Pro ...

Milan - Gattuso attacca l'arbitro Banti : 'Se abbiamo la tecnologia - allora usiamola' : Rino Gattuso si presenta ai microfoni di Rai Sport dopo la finale di Supercoppa. L'allenatore fa i complimenti al Milan e accusa l'arbitro Banti: 'Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna e dopo gli episodi ...

Juventus-Milan - Gattuso : “Se abbiamo la tecnologia usiamola” : JUVENTUS MILAN Gattuso – La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 1-0 il Milan nella finale di Gedda con un gol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con le conclusioni di Douglas Costa e Joao Cancelo, hanno rischiato di andare sotto al 48′ quando la traversa ha […] L'articolo Juventus-Milan, Gattuso: “Se abbiamo la tecnologia usiamola” proviene da Serie A ...

Milan-Spal - Gattuso soddisfatto : “siamo gagliardi - Suso salterà la Supercoppa” : Milan-Spal, Gattuso è parso felice di come ha giocato la squadra e del ritrovato Higuain, solo un piccolo rammarico in merito a Suso Milan-Spal, Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il collega Semplici. Il tecnico rossonero è parso contento di quanto visto oggi a San Siro, con tre punti ed un Higuain che ha ritrovato la rete dopo un lungo digiuno: “La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto ...

Milan - Gattuso : 'Deluso - facciamo cose a metà e con paura. Siamo svogliati' : SU HIGUAIN - 'Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato di lui. Quando succedono queste cose qualcosa ti rimane. Io voglio rivedere il Pipita del ...

Accordi&Disaccordi - Matteo Salvini su Nove : “Con Gattuso ci siamo chiariti - ho reagito da tifoso non da ministro” : Rino Gattuso e Matteo Salvini hanno fatto pace. Dopo il duro botta e risposta del 25 Novembre scorso, in occasione dell’1 a 1 con la Lazio, quando l’allenatore del Milan si era risentito per le parole del vicepremier (“Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio”) e aveva risposto: “Con tutti i problemi che ci sono, Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi. Se ha tempo di pensare al calcio, siamo messi ...