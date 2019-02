Folla in piazza contro il governo | sindacati e sinistra sfilano tra nuovi e vecchi

Brindisi - l’agguato nel cuore della movida : spari tra la Folla di giovani nella piazza del centro durante il sabato sera : Un paio di colpi di pistola, in centro città, durante un tranquillo sabato sera. I carabinieri hanno diffuso le immagini dell’agguato avvenuto a Brindisi contro un giovane 26enne – ferito a una spalla e a una gamba – per una lite sentimentale. Per il tentato omicidio, alcune ore dopo la sparatoria, venne arrestato il 20enne Piero Martucci. Il fatto è avvenuto, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio, in una delle piazze ...

Torino - morta Marisa Amato : la donna calpestata dalla Folla negli scontri di piazza San Carlo : È morta questa mattina all'ospedale Cto di Torino Marisa Amato, 65 anni. calpestata dalla folla in preda al panico, il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, davanti al maxi schermo allestito...

Brexit - parlamento boccia l'accordo di May. La Folla esulta in piazza - : Alcuni manifestanti hanno seguito il voto davanti a un maxischermo in Parliament Square. La bocciatura del primo ministro è stata accolta con un'esultanza. LA CLIP

A Palermo Folla in piazza contro il decreto sicurezza. L’arcivescovo : “No a disumani decreti” : Non ci sono bandiere ma solo uno striscione: «Palermo per accoglienza e solidarietà». Nonostante il freddo e la pioggia i partecipanti al sit-in, nato spontaneamente sui social, hanno invaso in maniera pacifica piazza Pretoria, nel capoluogo siciliano, davanti al municipio. Centinaia di persone che sotto la pioggia si sono ritrovate per dare sosteg...

Genova - la Folla in piazza saluta il 2019 | : Successo di pubblico per i diversi eventi nel capoluogo. Il sindaco Bucci: «È stato un anno difficile, ma abbiamo dimostrato di essere una città coesa»

Milano - grande Folla per Laura Pausini in piazza Duomo : Dal terrazzino del Mondadori Megastore, dove si è affacciata intorno alle 16.15 dopo il red carpet, la cantante italiana più famosa al mondo, ha ringraziato l'Italia e ha augurato commossa a tutti ...

Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un bagno di Folla in Piazza Duomo : tutti i video dell’evento : L'instore di Laura Pausini a Milano è stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il ...

Folla per Laura Pausini in piazza Duomo : ANSA, - MILANO, 15 DIC - Bagno di Folla per Laura Pausini, accolta oggi da migliaia di fan in piazza Duomo, a Milano. Dal terrazzino del Mondadori Megastore, dove si è affacciata intorno alle 16.15 ...

Matteo Salvini - bagno di Folla leghista in piazza del Popolo : 'Il governo durerà altri quattro anni' : bagno di folla per Matteo Salvini al termine della manifestazione in piazza del Popolo. Un'ondata . Il leader della Lega ha voluto salutare le prime file dei presenti in piazza personalmente come ...

Lega : Folla in piazza del popolo : Gli altoparlanti diffondono musica natalizia, ma anche 'Un mondo migliore' di Vasco Rossi, alternata a interventi tv di Salvini, i cui passaggi vengono applauditi dalla folla. Da Gorizia a Cerveteri, ...

