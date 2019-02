Foibe | Mattarella | ' No ai negazionismi' Giornata del Ricordo | Meloni | ' Revocare

Giornata del Ricordo - Mattarella : “Foibe furono capitolo buio della storia. No ai negazionismi. Preservare ideale europeo” : Celebrare la Giornata del Ricordo “significa rivivere una grande tragedia italiana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per commemorare la tragedia delle Foibe, definita “un capitolo buio della storia nazionale e internazionale”, che” causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente”. Mentre, infatti, sul territorio italiano “la conclusione del conflitto ...

Presidente Mattarella ci aiuti : ribadisca la verità sulle Foibe : Esimio Presidente Sergio Mattarella spiace tirarla per la giacca, ma riteniamo che l'Italia abbia ancora una volta bisogno di Lei e del suo ruolo di rappresentante dell'unità nazionale. Il 10 febbraio ...