Flamengo | incendio nel dormitorio del centro sportivo | muoiono 9 giovani promesse

Incendio Flamengo - Juan Jesus : 'Dio Benedica le famiglie delle vittime' : I messaggi di cordoglio arrivano da ogni parte del mondo e non può mancare quello del connazionale giallorosso, Juan Jesus che affida a Twitter il suo pensiero. 'Dio Benedica il cuore delle famiglie ...

Brasile - tragico incendio nel centro sportivo del Flamengo : almeno dieci le vittime : E' accaduto stamattina 8 febbraio in Brasile , al centro di allenamento del Flamengo , a Vargem Grande, un quartiere della zona ovest di Rio, un brutale incendio è divampato improvvisamente distruggendo gran parte del centro d'allenamento della squadra rossonera di Rio de Janeiro. Il rogo si è scatenato soprattutto nell'alloggio predisposto in un container dei giocatori della categoria giovanile, che comprende ragazzi dai 14 ai 17 anni. Il ...

Flamengo - Paquetà e l'incendio al centro sportivo : 'Io 12 anni là - tristezza immensa' : Il cordoglio del mondo del calcio Chiaramente, la notizia non ha sconvolto soltanto l'ambiente brasiliano ma anche l'intero mondo del calcio. "Il nostro pensiero va alle vittime del l'incendio ...

Tragedia al centro sportivo del Flamengo : 10 morti a seguito di un incendio : Tragedia al centro sportivo del Flamengo : 10 morti a seguito di un incendio È una notizia tragica quella che giunge dal Brasile: un incendio di vaste proporzioni ha distrutto parte del centro di allenamento della squadra brasiliana del Flamengo , uccidendo 10 persone e ferendone 3, di cui una in maniera grave. Tra le 10 vittime vi sono 6 giocatori del settore giovanile della squadra di Rio de Janeiro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. ...

Brasile : 10 morti per un incendio al centro sportivo del Flamengo : Dieci persone sarebbero decedute nel corso di un vasto incendio che ha colpito il centro sportivo del Flamengo, la famosa squadra di calcio brasiliana di Rio de Janeiro, situato nel quartiere Urubu nella parte ovest della città carioca. Come riferisce il quotidiano online "g1 globo", l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 5:10 del mattino di oggi venerdì 8 febbraio secondo il fuso orario di Rio de Janeiro, quando in Italia erano circa le ...