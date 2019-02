Fiorentina-Napoli | Pioli | “Non ci siamo arresi mai contro una delle migliori”

Serie A - Lafont ferma il Napoli : con la Fiorentina finisce 0-0 : L anno scorso il Napoli perdendo 3-0 a Firenze disse praticamente addio al sogno-scudetto. Stavolta uscito indenne dal Franchi ma il pareggio, 0-0, un risultato che fa sorridere la Juve che cos ha la ...

Fiorentina-Napoli - Ancelotti : “Avremmo meritato la vittoria” : FIORENTINA NAPOLI 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: “Ci è mancata la finalizzazione e questo aspetto ci ha costretto a questo tipo di risultato. Abbiamo avuto più difficoltà a costruire da dietro per la loro pressione, ma […] L'articolo Fiorentina-Napoli, Ancelotti: “Avremmo meritato la vittoria” ...

Napoli - addio pure ai sogni. Al Franchi solo pareggio : la Fiorentina non cede : Non è mai facile giocare a Firenze e non è quindi un caso se solo Parma e Juventus sono riuscite a espugnare il Franchi. Anche il Napoli di Carlo Ancelotti è costretto all'ennesimo stop contro la Fiorentina, due settimane dopo il pari del Meazza contro il Milan, sprecando però almeno quattro occasio

Fiorentina-Napoli - Ancelotti : 'Due punti persi. Mertens? Periodo sfortunato' : Napoli, solo un pareggio e tanti errori a Firenze. Dopo l'incoraggiante vittoria contro la Sampdoria, gli azzurri inciampano di nuovo: ancora uno 0-0, questa volta contro una Fiorentina arcigna e ben ...

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Gara di grande coraggio - non ci siamo mai arresi' : Un punto prezioso, conquistato grazie a un'ottima prestazione di squadra e alle parate super di Lafont. La Fiorentina tiene a zero il Napoli al Franchi e Stefano Pioli non può che essere soddisfatto ...

Fiorentina-Napoli 0-0 gli azzurri sbattono su Lafont - la Juve può allungare : FIRENZE - Il Franchi si conferma crocevia importante nella corsa scudetto. Se nella scorsa stagione il ko per 3-0 aveva spento i sogni tricolore del Napoli, anche il pareggio a reti bianche di questo ...

Fiorentina-Napoli 0-0 : la Juventus può allungare a +11 : FIRENZE - Come l'anno scorso la trasferta di Firenze non porta bene al Napoli . L'anno scorso Sarri fu travolto dopo la vittoria della Juve a Milano con l' Inter , quest'anno nemmeno Ancelotti è ...

Fiorentina-Napoli 0-0 - doppia frenata per Ancelotti e Pioli : Il Napoli pareggia 0-0 in casa della Fiorentina in una partita combattuta che però frena sia l'ipotetica rincorsa azzurra alla Juventus sia quella viola, un po' più concreta, alla zona Europa. Molte ...

Fiorentina e Napoli non si fanno male : finisce 0-0 al Franchi : Dopo gli anticipi dei giorni scorsi che hanno visto le vittorie di Lazio e Roma , la 23esima di Serie A è proseguita con Fiorentina-Napoli delle 18 che ha visto annullarsi le squadre allo stadio ...

Serie A Fiorentina-Napoli 0-0 - il tabellino : FIRENZE - Si chiude a reti inviolate la gara del Franchi tra Fiorentina e Napoli : 0-0 nella gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato. I viola chiudono con Pezzella a mezzo servizio, ...

La Fiorentina rallenta la rincorsa del Napoli : Il Napoli spreca l’occasione di alimentare la rincorsa alla Juventus. I bianconeri sono in affanno e i partenopei tornavano a

Fiorentina-Napoli - Ancelotti : “due punti persi” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro la Fiorentina, ecco le parole di Ancelotti a Sky Sport: “partita impeccabile, abbiamo perso due punti, avremmo meritato i tre punti. Non ha inciso la questione Hamsik, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo avuto qualche difficoltà in fase di costruzione, la Fiorentina ‘pressava’ molto bene. Fabian Ruiz? La coppia con Allan è molto affidabile, giochiamo diverso ...

Pari tra Fiorentina e Napoli : Finisce 0 a 0 a Firenze la sfida tra i viola e il Napoli. Un risultato che alla fine scontenta tutti. Il Napoli doveva infatti cercare di mettere pressione alla Juventus. La Fiorentina aveva lo scopo ...

La Fiorentina blocca il Napoli sullo 0-0. Stasera Parma-Inter : Adesso dovrà rispondere la Juve, che può cercare di allungare nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma il campionato si accende sul fronte Champions. In attesa delle milanesi, salgono ...