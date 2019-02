Fiorentina-Napoli 0-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Settimo pareggio stagionale per il Napoli - la Fiorentina si conferma bestia nera : La Fiorentina si conferma un’avversaria difficile per i ragazzi di mister Ancelotti. Ma anche il Franchi si conferma uno stadio apertamente razzista con i cori che sono partiti dalla curva Fiesole all’indirizzo dei tifosi presenti nel settore ospiti. Dopo “Odio Napoli” e “Vesuvio lavali col fuoco” si è sentito anche “San Gennaro pezzo di m..da”. 11 tiri, 3 nello specchio della porta, ma nulla da ...

Il Napoli spreca l’impossibile : 0-0 con la Fiorentina : Il Napoli spreca l’incredibile. E alla fine pareggia 0-0 una partita intensa con la Fiorentina. Nel finale, clamorosa occasione divorata da Milik dopo altre quattro nel primo tempo – due Mertens, una Callejon una Insigne. Primo tempo equilibrato in cui il Napoli ha avuto le occasioni migliori. Nella ripresa, più che Fiorentina cresciuta, il Napoli è leggermente calato. Ha avuto una grande occasione in avvio di ripresa con Zielinski ...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Pezzella non ce la fa - viola in dieci : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Fiorentina-Napoli : 0-0 La diretta Lafont salva la porta : La Fiorentina lascia in panchina Simeone per la sfida al Napoli. Titolare, al suo posto, Gerson. Il Napoli, invece, sceglie l'undicii titolare al momento. Segui la diretta

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Fuori Insigne - scocca l'ora di Verdi : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : partita equilibrata con Mertens che spreca due occasioni clamorose - Fiorentina molto aggressiva : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica ...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Fuori Mertens - scocca l'ora di Milik : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Miracolo di Lafont su Zielinski : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Si ricomincia senza cambi : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : primo tempo equilibrato con Mertens che spreca due occasioni clamorose - Fiorentina molto aggressiva : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Napoli, incontro valevole per la 23esima giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo a Firenze per la sfida tra due compagini alla disperata caccia di punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi stagionali, ovvero lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa toscani occupano attualmente la nona piazza in classifica ...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Primo tempo con troppi errori : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Fiorentina Napoli 0-0 primo tempo : Mertens si divora due gol : Bello ed equilibrato il primo tempo tra Fiorentina-Napoli. Zero a zero. Match intenso. Pioli sorprende schierando la difesa a tre. Formazione prevista per Ancelotti. Undici che però cambia immediatamente: Mario Rui si infortuna al terzo minuto in una diagonale difensiva su Chiesa. Esce, al suo posto Ghoulam. Il Napoli parte meglio. Almeno fino al 20esimo, dopodiché la Fiorentina cresce. Soprattutto con Gerson e Veretout, e Chiesa sempre presente ...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Mertens - l'errore è clamoroso! : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Meret salva sulla botta di Veretout : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...