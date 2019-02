Fiorentina e Napoli non si fanno male | finisce 0-0 al Franchi

Serie A Fiorentina-Napoli 0-0 - il tabellino : FIRENZE - Si chiude a reti inviolate la gara del Franchi tra Fiorentina e Napoli : 0-0 nella gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato. I viola chiudono con Pezzella a mezzo servizio, ...

La Fiorentina rallenta la rincorsa del Napoli : Il Napoli spreca l’occasione di alimentare la rincorsa alla Juventus. I bianconeri sono in affanno e i partenopei tornavano a

Fiorentina-Napoli - Ancelotti : “due punti persi” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro la Fiorentina, ecco le parole di Ancelotti a Sky Sport: “partita impeccabile, abbiamo perso due punti, avremmo meritato i tre punti. Non ha inciso la questione Hamsik, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo avuto qualche difficoltà in fase di costruzione, la Fiorentina ‘pressava’ molto bene. Fabian Ruiz? La coppia con Allan è molto affidabile, giochiamo diverso ...

Pari tra Fiorentina e Napoli : Finisce 0 a 0 a Firenze la sfida tra i viola e il Napoli. Un risultato che alla fine scontenta tutti. Il Napoli doveva infatti cercare di mettere pressione alla Juventus. La Fiorentina aveva lo scopo ...

La Fiorentina blocca il Napoli sullo 0-0. Stasera Parma-Inter : Adesso dovrà rispondere la Juve, che può cercare di allungare nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma il campionato si accende sul fronte Champions. In attesa delle milanesi, salgono ...

Fiorentina-Napoli 0-0 : tante occasioni - nessun gol : tante occasioni create, ma nessun gol. Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa della Fiorentina, su tutti a stopparlo è un grande Lafont, che si esalta in almeno tre occasioni. Al 35' errore madornale ...

Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A : Mertens sciupa e i partenopei pareggiano : Fiorentina e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A. I partenopei, al secondo posto in classifica, si sono portati momentaneamente a otto punti di distacco dalla Juventus che domani potrà allungare nuovamente in testa alla classifica, i toscani portano a casa un punto prezioso e restano al nono posto in classifica sempre in piena lotta per un posto in Europa. Pioli opta per il 4-3-3 con Chiesa, Simeone ...

La Fiorentina beffa un Napoli sprecone : la squadra di Ancelotti merita ma non vince : Fiorentina e Napoli non la mettono in rete: finisce a porte inviolate la sfida tra i partenopei e la squadra allenata da Stefano Pioli all’Artemio Franchi di Firenze Il 29 aprile dello scorso anno all’Artemio Franchi di Firenze si consumò una pesante disfatta per il Napoli. A causa della sconfitta contro i viola, la squadra allora allenata da Maurizio Sarri dovette cedere il passo alla Juventus, consegnando lo scudetto nelle ...

Calcio - anticipo Fiorentina-Napoli 0-0 : 20.10 Finisce in parità Fiorentina-Napoli e i partenopei non accorciano sulla Juve. Napoli subito pericoloso con Insigne che manca il gol a tu per tu con Lafont che para all'11'anche su un insidioso tiro di Mertens.Al 27'gran tiro di Veretout parato da Meret.Al 36'Lafont dice ancora no a Mertens.In avvio ripresa altra paratona di Lafont su Zielinski. I viola si fanno più propositivi, ma il Napoli è sempre reattivo.Nel 3'di recupero occasione ...

Settimo pareggio stagionale per il Napoli - la Fiorentina si conferma bestia nera : La Fiorentina si conferma un’avversaria difficile per i ragazzi di mister Ancelotti. Ma anche il Franchi si conferma uno stadio apertamente razzista con i cori che sono partiti dalla curva Fiesole all’indirizzo dei tifosi presenti nel settore ospiti. Dopo “Odio Napoli” e “Vesuvio lavali col fuoco” si è sentito anche “San Gennaro pezzo di m..da”. 11 tiri, 3 nello specchio della porta, ma nulla da ...

Il Napoli spreca l’impossibile : 0-0 con la Fiorentina : Il Napoli spreca l’incredibile. E alla fine pareggia 0-0 una partita intensa con la Fiorentina. Nel finale, clamorosa occasione divorata da Milik dopo altre quattro nel primo tempo – due Mertens, una Callejon una Insigne. Primo tempo equilibrato in cui il Napoli ha avuto le occasioni migliori. Nella ripresa, più che Fiorentina cresciuta, il Napoli è leggermente calato. Ha avuto una grande occasione in avvio di ripresa con Zielinski ...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Pezzella non ce la fa - viola in dieci : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...