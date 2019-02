Finti matrimoni per permessi soggiorno

Busto Arsizio - matrimoni Finti per permessi di soggiorno : sei arresti : Varese, 9 febbraio 2019 - Sei persone , tra cui una dipendente dell'aeroporto di Malpensa, che è stata posta ai domiciliari, sono state sottoposte a misura cautelare emessa dal gip di Busto Arsizio ...

Migranti : Finti matrimoni per permesso di soggiorno - 11 denunciati (2) : (AdnKronos) - Lo scopo era far ottenere ai Migranti falsi sposi il permesso di soggiorno da utilizzare per spostarsi liberamente all’interno dell’Unione europea. A reclutare le donne consenzienti con cui organizzare i finti matrimoni era una coppia di coniugi di Campobello di Mazara, formata da un r