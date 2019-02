Finali della Del Monte® Coppa Italia | la finale è Perugia-Civitanova

Sanremo 2019 - la scaletta della Finalissima. Super-ospiti Ramazzotti ed Elisa : Gran finale del Festival di Sanremo che decreterà il vincitore della 69esima edizione. Eros Ramazzotti, con Luis Fonsi, ed Elisa sono gli ospiti attesi oggi. Ramazzotti torna all'Ariston a 35 anni dalla sua vittoria, nella categoria Nuove Proposte, con Terra Promessa. Il festival è stato il trampolino di lancio per il cantautore, che si farà accompagnare, per un momento speciale del suo set, da Luis Fonsi, la star mondiale ...

Risultati Finali della 9ª edizione de 'I luoghi del cuore' : Stupisce la capacità degli italiani di reagire e unire le forze di fronte a emergenze ed eventi calamitosi , che - come nel caso del vincitore, o del Parco delle Rimembranze a Napoli , chiuso a fine ...

Coppa Italia volley 2019 : programma - orario e tv della Final Four. Il tabellone delle semiFinali : Nel weekend del 9-10 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley maschile, l’Unipol Arena di Bologna ospiterà le fasi Finali del torneo. Le migliori quattro squadre del campionato si sono qualificate all’appuntamento e così in questo fine settimana si daranno battaglia per alzare al cielo il secondo trofeo della stagione: si preannuncia delle semiFinali molto equilibrate e spettacolari prima dello show ...

Lazio-Udinese rinviata : 'colpa' della qualificazione alle semiFinali di Coppa Italia : La Lazio di Simone Inzaghi è riuscita ad avere la meglio sull'Inter di Luciano Spalletti e si è così qualificata per le semifinali di Coppa Italia dove affronterà il Milan di Gennaro Gattuso. I ...

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia – Domani le semiFinali della 41ª edizione : Igor-UYBA apre le danze : Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: Verona è pronta, sarà grande spettacolo all’AGSM Forum. Sabato via alle danze: apre Igor-UYBA alle 18, Savino-Imoco alle 20.30. Live su Rai Sport + HD Ultimi ritocchi all’AGSM Forum, vestito a festa per ospitare le Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Dopo una lunga attesa, sabato 2 febbraio alle 18.00 la prima semifinale della 41^ Coppa Italia di Serie A1 tra la detentrice del trofeo Igor ...

Annunciati i requisiti di sistema Finali della versione PC di Devil May Cry 5 : Come segnala DSOGaming, Capcom ha aggiornato i requisiti ufficiali della versione PC di Devil May Cry 5 (tramite la pagina Steam dedicata). Capcom avrebbe abbassato i requisiti minimi per quanto riguarda la CPU. Mentre in precedenza elencava Intel Core i7-4770 come CPU minima, ora elenca le CPU Intel Core i5-4460 e AMD FX-6300.Capcom ha anche incluso le GPU e le CPU di AMD per i requisiti PC. Le GPU minime richieste per Devil May Cry 5 sono ora ...

Il Milan di Gattuso primo semiFinalista della Coppa Italia : L’allievo batte il Maestro. Il Milan di Gattuso batte il Napoli di Ancelotti. I rossoneri sono i primi semifinalisti della

Premio Fabrizio De Andrè - dal 6 al 9 febbraio a Sanremo (Casa Siae) le semiFinali nazionali della XVII edizione : Premio Fabrizio DE Andrè “Parlare Musica” XVII edizione Con il patrocino della “Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus” semifinali nazionali – XVII edizione Sanremo, CASA SIAE dal 6 al 9 febbraio 2019 Proseguono le fasi di selezione per accedere alla finale del Premio Fabrizio De Andrè. Dal 6 al 9 febbraio presso Casa Siae, in Piazza Colombo a Sanremo, si terranno le semifinali della sezione musica della XVII edizione del Premio. Tutti ...

Pallamano - Mondiali 2019 : clamorosa sconfitta della Croazia - la Francia si avvicina alle semiFinali : Seconda giornata del Main Round ai Mondiali di Pallamano maschile e prime sorprese, con alcuni risultati degni di nota, che alimentano la lotta per le prime due posizioni, valide per le semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le sfide di questa domenica. GRUPPO I: clamorosa sconfitta per la Croazia, che cede 29-26 ad un incredibile Brasile e per qualificarsi dovrà necessariamente vincerle tutte, mentre in serata la Francia mette ...

Pallavolo - si torna in campo per definire le quattro semiFinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia : Samsung Galaxy A Coppa Italia, in tre giorni i match di ritorno dei quarti di finale Tre giorni per definire le quattro sfidanti delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle squadre che all’AGSM Forum di Verona, nel weekend del 2 e 3 febbraio, si contenderanno il trofeo. Cominceranno le due ...

LIVE Sci di fondo - Team-Sprint Dresda 2019 DIRETTA : alle 12.45 le Finali - Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler all’assalto della vittoria : Buon mattino, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della team sprint di Dresda, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Sei italiani, quattro uomini e due donne, saranno impegnati nelle rispettive prove: molti riflettori sono puntati sulla prova maschile, e in particolare sulla coppia formata da Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, con il primo che intende riscattare la squalifica nei quarti della sprint individuale di ieri, ...

Gli studenti del Green Game a 'Città della scienza' per la Finalissima regionale : Oltre 1000 gli studenti che parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza. Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la ...

Green Game Campania - la Finalissima a Città della Scienza - : Oltre 1000 gli studenti che parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza. Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la ...

Coppa del mondo della Gelateria - un agrigentino tra i Finalisti : Da Castrofilippo l'azienda ha raggiunto tutto il mondo, senza mai "spostarsi" fisicamente, perché fortemente legata al proprio territorio. L'azienda nacque per volontà di Salvatore, ...